Da Noi a Ruota Libera: ospiti e news del 8 novembre 2026

Panoramica completa di Da Noi a Ruota Libera del 8 novembre 2026 con Francesca Fialdini, Leonardo Pieraccioni, Francesco Vitiello e le notizie di cronaca italiana.

La puntata di Da Noi a Ruota Libera , andata in onda domenica 8 novembre 2026, ha proposto un ricco palinsesto di intrattenimento e approfondimenti culturali sotto la guida di Francesca Fialdini. Il programma, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, parte di Banijay Entertainment, ha accolto numerosi ospiti di spicco nel mondo dello spettacolo e dello sport.

I protagonisti dello show televisivo

Primo ospite della trasmissione è stato Leonardo Pieraccioni, illustre attore e regista che ha annunciato il suo ritorno nelle sale cinematografiche a partire dal 12 novembre. L'attore presenterà il film da lui diretto e interpretato, titolo ancora non specificato nel dettaglio, accompagnato sul set da Tosca D'Aquino, Giovanni Esposito, Paolo Hendel e Giulia Vecchio. Questa presenza ha permesso di esplorare i retroscena della produzione cinematografica e le aspettative per la nuova uscita autunnale.

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Lo sport e la soap opera italiana

Tra i grandi protagonisti dell'atletica leggera italiana è intervenuto Tommaso D'Orsogna, specialista nel salto triplo. L'atleta ha raccontato la sua stagione trionfale, coronata dalla medaglia d'oro agli Europei di Birmingham lo scorso agosto, dove ha stabilito il nuovo record italiano con una misura di 18,15 metri. Inoltre, D'Orsogna è due volte campione mondiale indoor e attualmente partecipa alla trasmissione Ballando con le stelle insieme alla compagna di coppia Gioia Giovanatti.

La storia di Francesco Vitiello

È stato inoltre ospite Francesco Vitiello, noto per il suo ruolo nella soap opera di Canale 5, che il 21 ottobre 2026 ha ufficialmente festeggiato il suo trentesimo anniversario. Vitiello ha 45 anni ed è entrato nel cast della fiction quando ne aveva soltanto 14. Ha condiviso la sua esperienza personale legata all'alopecia, una condizione che lo ha costretto a lasciare il personaggio di Diego Giordano per un lungo periodo, trasformata oggi in una caratteristica distintiva superata.

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Altre news di cronaca e politica

Nella sezione dedicata alle notizie, è emersa la richiesta di scuse da parte della Rai a Ravagnani per l'intervista condotta da Diaco, giudicata dai dirigenti con toni eccessivi e inadeguati. Sul fronte politico, il premier Meloni ha inviato una lettera a Costa sottolineando l'improcrastinabilità di una posizione europea unita sull'Ucraina, mentre il caso Ludwig ha visto l'indagine per estorsione ai danni di Fagioli per un debito di 40mila euro.

Cronaca e eventi vari

Altro tema affrontato è stato il ritrovamento di un neonato abbandonato in una borsa nella chiesa di San Gregorio a Roma, dove il bambino era in buone condizioni. Sul fronte economico, sono state diffuse le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto del venerdì 6 novembre 2026, con nessun 6 o 5+ centrati ma quattro scommesse da 33mila euro vinte. Infine, Andrea Sempio ha espresso la speranza di tornare in aula il prima possibile, criticando la mancata citazione dei soliloqui da parte della Procura.