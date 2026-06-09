Da poeta a rinascita: la storia di Philipsburg, Montana, che risorge dal declino minerario

La poesia di Richard Hugo del 1973 immortalò il declino di Philipsburg, Montana. Oggi la città mineraria rinasce grazie a restauro, turismo e comunità, dimostrando che il passato può essere il motore del futuro.

Nel 1973 il poeta Richard Hugo descrisse il lento declino di Philipsburg , una piccola città mineraria nel Montana occidentale, catturandone la malinconica bellezza e la graduale spopolazione.

Oggi, quel racconto di morte apparente si è trasformato in una storia di rinascita inaspettata, grazie a una combinazione di fattori che hanno riportato vita e colore in quelle vie un tempo silenziose. La zona, caratterizzata da vasti spazi aperti, praterie sterminate e montagne di granito che un tempo risuonavano del lavoro nelle miniere, aveva visto il suo apogeo a fine Ottocento quando la corsa a rame, oro e argento aveva reso Butte la città più ricca a ovest del Mississippi.

Philipsburg, snodo cruciale per i metalli estratti dalle miniere circostanti, aveva conosciuto una popolazione di circa 1600 abitanti, il doppio di oggi, e condivideva con altri centri come Granite - ora fantasma - la prosperità di un'epoca in cui l'industria estrattiva e il taglio della legna per ferrovie e fornaci tenevano viva l'economia. Il colpo mortale arrivò con l'abrogazione dello Sherman Silver Purchase Act nel 1893, quando il governo americano smise di acquistare argento, causing il crollo dei prezzi e la chiusura di molte miniere.

Il declino fu lento, geologico, come scriveva Hugo, con le attività commerciali che scomparvero gradualmente e le città più isolate che si spopolarono per prime, lasciando dietro di sé solo edifici abbandonati e binari di ferrovia semisepolti dall'erba. Nel 1973, quando Hugo si fermò al bar di Philipsburg, la città era ridotta a una versione sbiadita di sé stessa, con i suoi magnifici edifici d'epoca che versavano in stato di abbandono e due torri che vigilavano su un destino apparentemente segnato.

Eppure, a distanza di decenni, qualcosa è cambiato. L'intervento di investitori e della comunità locale ha rimesso in moto l'economia: restauri degli storici edifici, nuova vita per i locali commerciali, e un turismo slowly growing che viene attratto dalla autenticità del luogo e dalla sua storia.

Una mano di vernice, letteralmente e metaforicamente, ha ridato colore a facciate e speranze, trasformando Philipsburg in un esempio di rinascita delle piccole comunità rurali americane, dove il passato minerario non è più un peso ma un valore da esibire





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