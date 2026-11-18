L'89enne scrittrice Dacia Maraini racconta come la passione per la conoscenza e la scrittura siano strumenti di emancipazione femminile e ribellione civile contro le ingiustizie sociali.

Dacia Maraini, icona della letteratura italiana a 89 anni, definisce la passione come una forza liberatrice capace di trasformare la rassegnazione in azione concreta. Nata a Fiesole nel 1936, la scrittrice ha trascorso l'infanzia in Giappone dove è stata internata durante la Seconda Guerra Mondiale a causa del rifiuto politico dei suoi genitori. Questa esperienza traumatica ha plasmato la sua visione del mondo, indirizzando la sua produzione letteraria verso la difesa dei diritti delle donne e la ricerca di giustizia sociale.

La Passione Strumento di Emancipazione Femminile

Per Dacia Maraini, la passione è indissolubilmente legata al desiderio di libertà e alla conoscenza profonda. Fin dagli esordi, la scrittrice ha utilizzato la narrativa per dare voce a figure femminili oppresse da una società patriarcale che decideva ogni aspetto della loro esistenza. Attraverso la lettura e la scrittura, le protagoniste dei suoi libri trovano vie di fuga intellettuali che diventano strumenti di resistenza contro la prigionia fisica e psicologica. La passione per il sapere rappresenta quindi un atto di ribellione indispensabile per la sopravvivenza psicologica.

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Il Convento come Rifugio per la Conoscenza Assoluta

Maraini analizza storicamente come il convento abbia offerto, nei secoli passati, un rifugio raro per le donne. Spesso costrette al matrimonio all'età di tredici o quattordici anni, con la sola funzione di partorire e morire prematuramente per i parti, le ragazze venivano tenute nell'ignoranza per impedire loro di accedere alla complessità culturale. Entrare in monastero rappresentava l'unico mezzo per sottrarsi al dominio paterno e maritale, permettendo alle monache di leggere, scrivere e sviluppare un pensiero autonomo. Questo accesso alla conoscenza era considerato tale minaccioso che persino la figura biblica di Eva è stata colpevolizzata per secoli dai padri della Chiesa per aver mangiato il frutto della conoscenza.

L'Amore Oltre la Funzione Biologica dell'Amore

Nel romanzo Tre donne, Dacia Maraini esplora come tre generazioni cercano l'amore in modalità diverse, sfidando la nozione che questo sentimento porti necessariamente alla sofferenza. La scrittrice descrive l'amore come una forza della natura primordiale necessaria per la procreazione, ma evolutasi in una capacità empica che trascende il sesso. Questa emozione permette all'essere umano di provare generosità verso gli altri, affetto per gli animali, apprezzamento per la bellezza e dedizione per l'arte. Non si tratta più solo di una funzione biologica, ma di una connessione spirituale che dà senso alla vita collettiva.

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La Ragione Politica e la Speranza di Cambiamento Sociale

Nella sua opera Donna in guerra, l'autrice intreccia la presa di coscienza femminile con il desiderio di una trasformazione sociale profonda. Secondo Maraini, la passione politica nasce da un equilibrio tra l'indignazione per le ingiustizie subite e una speranza concreta di migliorare la realtà. La consapevolezza delle difficoltà di vivere insieme in un progetto di pace spinge l'individuo ad agire. Il futuro, afferma la scrittrice, non cade dal cielo ma deve essere costruito attivamente, dimostrando che la rabbia civile deve sempre essere accompagnata dalla visione di un mondo migliore.

Un Sodalizio Intellettuale con Alberto Moravia

Dacia Maraini ha condiviso un lungo sodalizio sentimentale e intellettuale con Alberto Moravia, figura centrale della cultura italiana del Novecento. Questa unione ha arricchito profondamente la sua produzione letteraria, permettendo uno scambio continuo di idee e critiche. La scrittura per Maraini rimane lo strumento principale per capire sé stessa, il mondo circostante e il mistero dell'universo. Non considera possibile isolare le diverse passioni che guidano la sua vita, poiché il desiderio di conoscenza, l'amore per la libertà e la curiosità intellettuale procedono intrecciate, formando un unico motore esistenziale potente.

Reprimere la Passione Significa Soffocare l'Anima

L'autrice rifiuta l'idea che la passione possa trasformarsi in una prigione, sostenendo invece che essa sia l'antidoto principale contro la rassegnazione. Sebbene l'espressione della passione possa incontrare ostacoli esterni generando dolore e paura, è proprio la forza di questa emozione a spingere all'azione e all'outrepassare i limiti imposti. Maraini avverte che cercare di soffocare queste pulsioni interiori, spesso guidato dalla paura, causa solo un danno irreparabile alla persona. Vivere senza passioni equivale a uccidere la propria essenza, poiché sono le passioni a dare equilibrio, razionalità e, soprattutto, significato al viaggio umano attraverso l'esistenza.