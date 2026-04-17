Dagli insulti social all'incontro violento: Moise Kean e Kristian Pengwin al centro delle cronache

La controversia tra l'attaccante della Fiorentina Moise Kean e il content creator Kristian Pengwin, nata da critiche sulla mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali, è sfociata in un acceso confronto faccia a faccia documentato da "Le Iene". Dopo scambi via social, i due si sono incontrati a Firenze, ma la discussione è degenerata in minacce verbali da parte del calciatore, culminando in un intervento dell'inviato del programma. Successivamente, Kean ha espresso rammarico per il suo comportamento, pur ribadendo le sue critiche, e ha chiuso la questione, concentrandosi sul futuro della Nazionale.

Una tempesta mediatica si è scatenata attorno all'attaccante della Fiorentina, Moise Kean , e al content creator Kristian Pengwin , in seguito a una disputa scaturita sui social network e culminata in un incontro in persona dai toni estremamente accesi. L'intera vicenda, documentata dal programma televisivo " Le Iene ", ha preso il via da commenti postati da Pengwin in merito alla deludente mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali.

Il content creator aveva espresso il suo disappunto, puntando il dito anche verso alcuni giocatori, tra cui Kean, criticando in particolare un'occasione mancata durante la partita contro la Bosnia e il suo successivo cambio. Le parole di Pengwin, giudicando la prestazione di Kean con un voto di 4, non sono rimaste senza risposta. Il calciatore ha infatti replicato via messaggi privati, accusando il critico di parlare eccessivamente e proponendo un confronto diretto per appianare la questione: "Vediamoci e la finiamo lì, io sono di poche parole", ha scritto Kean. In seguito, grazie all'organizzazione della redazione de "Le Iene", i due si sono effettivamente incontrati a Firenze. Tuttavia, l'intento di chiarimento è stato rapidamente sopito da un'escalation di tensione. Kean ha pronunciato parole estremamente aggressive, arrivando a minacciare fisicamente Pengwin: "Ti ammazzo di botte. Ti atterro. Ti anniento fra. Ma tu non lo sai", ha dichiarato il calciatore, suscitando la sorpresa e la reazione del tipster: "Ma sei serio? Ma io sono venuto per chiarire. Non mi devi mettere le mani addosso". La discussione ha continuato a degenerare, con Kean che ha risposto con un linguaggio volgare e Pengwin che ha cercato di farlo ragionare, chiedendogli perché lo insultasse e minacciasse. La situazione è apparsa critica, tanto da richiedere l'intervento di Stefano Corti, l'inviato del programma, presente per documentare l'incontro. Dopo questo momento di forte attrito, Moise Kean si è allontanato per rientrare a casa. Successivamente, con un atteggiamento decisamente più pacato, ha accettato di confrontarsi con l'inviato, ammettendo la gravità del suo comportamento e chiedendo scusa, pur senza ritirare le sue critiche. "Devi capire che noi siamo persone normali. Sbagliamo. Siamo esseri umani anche noi. Le critiche per quello che facciamo devi accettarle", ha detto Kean, riconoscendo di non aver dato un buon esempio ai giovani che lo seguono. Ha però anche sottolineato che la delusione per la mancata qualificazione è stata forte, un duro colpo per tutti. Alla domanda se fosse disponibile a fare pace con Pengwin, Kean ha risposto affermativamente, dichiarando che per lui la questione era chiusa e che si trattava di andare avanti, come accade nella vita. Infine, interpellato sul futuro della Nazionale e su chi vorrebbe come nuovo commissario tecnico, Kean ha preferito non sbilanciarsi, affermando che l'unica cosa importante è che chiunque assuma quel ruolo sia in grado di ridare gioia al Paese, obiettivo primario per i giocatori





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