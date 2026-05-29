Dal 12 al 14 giugno a Bologna torna Repubblica delle Idee: letteratura, musica, cinema, politica e speciale attenzione alla Gen Z

La tre giorni del festival di Repubblica che abbraccia la città di Bologna con dibattiti, interviste e proiezioni per esplorare i grandi temi dell'attualità, dalla politica all'economia, dalla cultura alla musica, con un focus sulle nuove generazioni.

Dal 12 al 14 giugno a Bologna torna Repubblica delle Idee, il festival che per tre giorni anima la città con un ricco programma che spazia tra letteratura, musica, cinema, politica, attualità mondiale ed economia, con una speciale attenzione alle nuove generazioni.

Il festival, come da tradizione, si propone di affrontare le domande più urgenti del nostro tempo, partendo dal ruolo del giornale stesso e dal suo rapporto con i cosiddetti "nemici". Tra gli appuntamenti principali, la storia della Repubblica: a cinquant'anni dalla sua fondazione, la vicedirettrice Stefania Aloia insieme a Maria Novella De Luca e Simonetta Fiori ripercorrerà le tappe cruciali del giornale.

Al cinema Modernissimo, presente e futuro si incontreranno: prima la cerimonia di consegna del premio Scalfari, destinato a due giovani giornalisti under 30 che avranno l'opportunità di trascorrere sei mesi in redazione, seguita dalla proiezione di un docufilm. Gino Castaldo e Michela Ponzani guideranno invece un racconto sorprendente: cinquant'anni di musica italiana e internazionale, letti attraverso gli eventi storici che hanno accompagnato quelle note. Il palinsesto ha nell'analisi politica un altro suo pilastro.

In vista delle elezioni del 2027, ci si interrogherà sulla direzione del Paese: tra gli ospiti di punta, Achille Occhetto, leader del Pde, in dialogo con Francesco Merlo. Non mancherà uno spazio dedicato ai sindaci, moderato dal giornalista Carmelo Lopapa, con la partecipazione del primo cittadino di Bologna e di altri amministratori.

Sul palco saliranno anche il presidente della Regione Michele De Pascale, Paolo Garimberti, Paolo Gentiloni, Stefano Folli, Carlo Galli, Giancarlo Mola, Andrea Bonanni, Linda Laura Sabbadini e Luca Iezzi, chiamati a fare il punto sull'Italia che non cresce. Il programma prevede inoltre un dialogo tra Massimo Recalcati e Stefano Massini, che analizzerà l'alfabeto di Trump, e un intervento di Roberto Saviano su Garlasco, che discuterà con ragazze e ragazzi, perché è tempo di ascoltare la loro voce.

Piazza Maggiore ospiterà anche l'attore protagonista del racconto degli ottant'anni della Repubblica italiana, pubblicato sul giornale e poi diventato un libro. La sezione letteraria punta su chi ha raccontato per il giornale le cronache da una Gaza sotto le bombe. Il vicedirettore Carlo Bonini e Franco Gabrielli affronteranno il tema della sicurezza "democratica". L'intelligenza artificiale sarà al centro di un incontro con Roberto Burioni.

Altri ospiti previsti: Vanessa Roghi, Chiara Lagana, Fill Pill, Carlotta Spallina, Matteo Fallica, Karma B, Filippo Caccamo, Vittorio Pettinato, Filosofia Coatta e Ragione di Stato. La giornata di chiusura sarà dedicata a temi di cultura e società, con interventi di esperti e protagonisti della scena pubblica. L'evento si conferma quindi come un osservatorio privilegiato sui grandi temi che attraversano il nostro Paese e il mondo, capace di coinvolgere un pubblico ampio e trasversale in un dibattito aperto e plurale





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