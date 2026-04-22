Dal campo da calcio alla sostenibilità: il ruolo del farmacista e il progetto ReMed

Il Ministro dell'Economia commenta una decisione arbitrale paragonandola alle regole del gioco, mentre a Roma si discute dell'importanza del farmacista come punto di riferimento per la salute e l'ambiente, con l'espansione del progetto ReMed per il riciclo delle penne da insulina.

Il Ministro dell'Economia ha paragonato una decisione controversa nel mondo del calcio a un rigore assegnato da un arbitro, sottolineando che, pur potendo non essere condivisa, essa rientra nelle regole del gioco.

Ha notato con disappunto che in Italia alcuni dirigenti sportivi hanno manifestato gioia per l'eliminazione della nazionale di calcio, un atteggiamento che definisce inusuale in altri paesi. Parallelamente, a Roma, durante una conferenza stampa in occasione dell'Earth Day, è stato evidenziato il ruolo in evoluzione del farmacista nel Servizio Sanitario Nazionale.

Andrea Mandelli, presidente della FOFI, ha spiegato come il farmacista sia diventato un punto di riferimento cruciale per i cittadini, estendendo il suo impegno oltre la semplice dispensazione di farmaci, abbracciando un approccio circolare e sostenibile che considera anche l'impatto ambientale. Questo impegno si concretizza in iniziative come il progetto ReMed, una collaborazione pubblico-privato volta al riciclo delle penne da insulina usate, in linea con la strategia 'Circular for Zero' di Novo Nordisk.

Il progetto, partito da alcune grandi città, si sta espandendo a livello nazionale grazie alla collaborazione con Anci e i comuni italiani. Gaetano Manfredi, presidente Anci e sindaco di Napoli, ha sottolineato l'importanza di questa sinergia per una gestione sostenibile dei rifiuti e per la transizione ambientale delle città italiane. La raccolta differenziata delle penne da insulina nelle farmacie rappresenta un contributo significativo a questo percorso.

Jens Pii Olesen, general manager di Novo Nordisk Italia, ha annunciato l'ampliamento del progetto ReMed a 14 città, evidenziando i risultati ottenuti finora con la raccolta di 1,5 tonnellate di materiali. Ha inoltre sottolineato l'impegno dell'azienda a raggiungere zero inquinanti nelle discariche entro il 2045, anche attraverso iniziative come questa. L'incontro ha ribadito la necessità di una stretta collaborazione tra istituzioni, imprese e cittadini per affrontare le sfide ambientali e promuovere un'economia circolare nel settore sanitario.

Il progetto ReMed, quindi, si configura come un esempio concreto di come la salute e la sostenibilità ambientale possano andare di pari passo, creando valore sia per i pazienti che per il pianeta. L'iniziativa mira a una copertura capillare entro la fine del 2027, dimostrando un impegno concreto verso un futuro più sostenibile e responsabile





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