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Dal capitalismo al neofeudalesimo: l'analisi di McKenzie Wark

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Dal capitalismo al neofeudalesimo: l'analisi di McKenzie Wark
NeofeudalesimoCapitalismoMckenzie Wark
📆6/12/2026 4:40 AM
📰Internazionale
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McKenzie Wark lancia una provocazione: e se il capitalismo si fosse già trasformato in qualcosa di peggio, un neofeudalesimo caratterizzato da disuguaglianza estrema e potere monopolistico? Un'analisi delle tendenze contemporanee tra tecnologia, economia e società.

McKenzie Wark, nelle sue riflessioni, solleva una domanda che suona quasi come un sacrilegio per la sinistra: e se fossimo già usciti dal capitalismo per entrare in qualcosa di peggio?

Questa provocazione costringe a confrontarsi con un attaccamento inconfessato al capitalismo stesso, perché dopo il capitalismo avrebbe dovuto arrivare il comunismo, e invece non è successo. Ma se rifiutiamo il determinismo storico, dobbiamo almeno considerare la possibilità che il sistema si sia evoluto in una forma qualitativamente diversa. Wark ci invita a un esperimento mentale: quali tendenze attuali indicano una trasformazione in peggio?

Negli ultimi dieci anni, il termine 'neofeudalesimo' ha guadagnato terreno per descrivere fenomeni come l'estrema disuguaglianza, la precarietà diffusa, il potere monopolistico e i cambiamenti nel ruolo dello stato. L'economista libertario Tyler Cowen sottolinea la persistenza di una disuguaglianza profonda nell'economia globalizzata e automatizzata, mentre il geografo conservatore Joel Kotkin immagina un futuro americano segnato da una nuova schiavitù di massa.

In questo scenario, una sottoclasse di persone senza proprietà sarebbe costretta a servire i bisogni delle classi agiate come assistenti, personal trainer, babysitter, cuochi e addetti alle pulizie. Per evitare questo incubo, Kotkin propone di sovvenzionare e deregolamentare settori ad alta intensità di lavoro come l'edilizia, il petrolio, l'automotive e l'agroalimentare.

A differenza di Hayek, che vedeva nel socialismo la minaccia di servitù, Kotkin individua il nemico all'interno del capitalismo stesso: l'alta tecnologia, la finanza e la globalizzazione stanno creando un ordine sociale che ricorda più il feudalesimo, con i suoi ostacoli insormontabili alla mobilità, che il caotico capitalismo industriale delle origini. Ma non sono solo i conservatori a vedere questa tendenza.

Anche commentatori tecnologici, pur non amando i combustibili fossili o i quartieri residenziali, condividono la critica al ruolo della tecnologia nella feudalizzazione. Già nel 2010, Jaron Lanier parlava di feudatari e servi della gleba in rete. Da allora, aziende come Apple, Facebook, Microsoft, Amazon e Alphabet hanno accumulato ricchezze enormi, pagando salari miseri ai dipendenti, sfruttando il lavoro gratuito degli utenti e godendo di agevolazioni fiscali.

Il loro valore complessivo supera quello della maggior parte degli stati nazionali, eccetto USA, Cina, Germania e Giappone. Evgeny Morozov definisce questo predominio 'una forma ipermoderna di feudalesimo'. Albert-László Barabási spiega il processo con la teoria delle reti complesse: la distribuzione dei link segue una legge di potenza per cui il vincitore prende tutto o quasi. Questo meccanismo, basato su scelta libera, crescita e attaccamento preferenziale, crea concentrazione estrema.

Così, il capitalismo potrebbe essersi trasformato in un sistema in cui pochi signori feudali controllano le piattaforme e le risorse, mentre la maggior parte della popolazione diventa suddita digitale. La parabola del capitalismo, da sistema rivoluzionario a nuovo feudalesimo, è un monito per chi ancora crede nella possibilità di un futuro diverso

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