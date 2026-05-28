Dalila Di Lazzaro: 'Amante a mia insaputa per 5 anni, una sera è spuntata la sua compagna con un coltello in mano'

La showgirl Dalila Di Lazzaro ha raccontato la sua storia d'amore con Manuel Pia nel salotto di Caterina Balivo. La loro relazione è iniziata quando Dalila pensava di non voler più riaprire il cuore, dopo aver sofferto molto per la morte del figlio Christian e per un grave incidente che l'ha costretta all'immobilità. Manuel è arrivato nella sua vita quando meno se l'aspettava e insieme sono stati insieme per 14 anni, nonostante la differenza d'età di 30 anni. La loro relazione è stata protetta a lungo dal clamore per evitare che la gente potesse volgarizzare e sporcare il loro sentimento. Nel corso dell'intervista, Dalila ha anche raccontato un episodio durissimo del suo passato sentimentale, quando ha scoperto che il suo compagno aveva un'altra moglie che è arrivata armata di coltello. Sul tradimento, la sua posizione è meno drastica di quanto si potrebbe immaginare: perdonerebbe un tradimento, ma se si innamora di un'altra persona deve dirlo. Diversa la reazione di Manuel Pia, che non perdonerebbe il tradimento.

La showgirl Dalila Di Lazzaro ha raccontato la sua storia d'amore con Manuel Pia nel salotto di Caterina Balivo. La loro relazione è iniziata quando Dalila pensava di non voler più riaprire il cuore, dopo aver sofferto molto per la morte del figlio Christian e per un grave incidente che l'ha costretta all'immobilità.

Manuel è arrivato nella sua vita quando meno se l'aspettava e insieme sono stati insieme per 14 anni, nonostante la differenza d'età di 30 anni. La loro relazione è stata protetta a lungo dal clamore per evitare che la gente potesse volgarizzare e sporcare il loro sentimento. Nel corso dell'intervista, Dalila ha anche raccontato un episodio durissimo del suo passato sentimentale, quando ha scoperto che il suo compagno aveva un'altra moglie che è arrivata armata di coltello.

Sul tradimento, la sua posizione è meno drastica di quanto si potrebbe immaginare: perdonerebbe un tradimento, ma se si innamora di un'altra persona deve dirlo. Diversa la reazione di Manuel Pia, che non perdonerebbe il tradimento





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