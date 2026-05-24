Dalila Di Lazzaro racconta la fuga dall'ex marito violento, un flirt con Alain Delon e l'amore con Gianni Agnelli

L'attrice Dalila Di Lazzaro si è raccontata durante l'intervista a Rai1 della sua scelta di fuggire dal marito violento, il suo flirt con Alain Delon e l'amore per Gianni Agnelli.

Dalila Di Lazzaro racconta la fuga dall' ex marito violento , il flirt con Alain Delon e l'amore con Gianni Agnelli L'attrice ha parlato durante l'intervista a Rai1 della sua timidezza e del sottosuolo della sua vita privata.

Parlando della sua fuga dall'ex marito violento, ha confessato di essere stata spaventata e di aver lasciato casa il giorno stesso del grande scherzo che il suo ex tirò addosso. Sulla sua relazione con Alain Delon ha raccontato: 'Eravamo molto riservati'. E poi ha parlato dell'amore per un ragazzino della sua stessa età, il suo ex compagno, e della sua decisione di lasciarlo.

Anche la coppia della TV, Manuel Pia e Dalila Di Lazzaro, ha voluto mantenere la segretezza della loro storia d'amore. L'attrice ha raccontato all'intervistatore: 'Ho lasciato Udine per necessità. Ho avuto un figlio a 15 anni e non passava buon sangue nella mia famiglia. Ho dovuto lavorare per mantenere mio marito e mio figlio.





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