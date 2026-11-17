L'espansione del noleggio e degli abbonamenti dai prodotti per bambini ai beni di consumo presenta rischi finanziari e digitali. Un'analisi sui pericoli dell'enshittification.

La transizione dalla proprietà all'accesso è diventata una realtà pervasiva nella vita quotidiana, toccando settori inaspettati come il noleggio di attrezzatura per neonati. Un'azienda specializzata in passeggini, seggioloni e bollitori ha visto crescere il proprio business grazie anche al endorsement di una cantante nota che, passata dalla fase di cliente a quella di investitrice, ne ha validato il modello economico. Questa trasformazione segna il passaggio definitivo da un'era dominata dall'acquisto di beni tangibili a un sistema basato su servizi in abbonamento perpetui.

La fine della proprietà dei beni di consumo

La storia economica recente dimostra come oggetti un tempo acquisiti permanentemente, quali automobili, compact disc, computer e telefoni cellulari, siano stati progressivamente sostituiti da modelli di servizio. Anche il mercato del software, tradizionalmente distribuito tramite scatole di cartone nei negozi fisici, ha abbandonato la vendita tradizionale per abbracciare le licenze digitali ricorrenti. Questa evoluzione offre indubbi vantaggi operativi, eliminando la necessità di manutenzione e stoccaggio, ma nasconde dinamiche di potere asimmetriche tra fornitori e utenti finali.

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I rischi economici della dipendenza da canoni

Uno dei pericoli principali risiede nell'instabilità finanziaria creata dai modelli di abbonamento, i cui costi possono aumentare a una velocità superiore rispetto alla crescita dei redditi da lavoro. Gli utenti si trovano esposti a un ciclo di aumenti inarrestabili che intaccano la capacità di spesa, poiché non vi è più la possibilità di acquistare il bene una volta per tutte a prezzo fisso. La comodità del noleggio immediato si trasforma così in un vincolo economico a lungo termine, riducendo la libertà di scelta e la stabilità patrimoniale delle famiglie.

L'impatto digitale sulla vita fisica quotidiana

Oltre agli aspetti economici, l'abbonamento crea una connessione tecnica permanente tra la sfera digitale e quella fisica della nostra esistenza. L'utilizzo di piattaforme, siti web e applicazioni diventa un requisito indispensabile per accedere ai beni materiali, come i passeggini o i bollitori, integrando la tecnologia nella gestione domestica base. Questa interconnessione obbligatoria espone gli utenti a un monitoraggio costante e a una dipendenza infrastrutturale che non esisteva quando si possedeva l'oggetto in modo autonomo e offline.

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La teoria dell'enshittification di Cory Doctorow

Lo scrittore e attivista Cory Doctorow, nel suo libro recentemente pubblicato in Italia dalla casa editrice Altrecose, descrive il fenomeno dell'enshittification, ovvero il degrado progressivo delle piattaforme digitali. Secondo la sua analisi, le aziende iniziano offrendo condizioni vantaggiose per catturare la base utenti, per poi sfruttarla aggressivamente una volta acquisita la posizione di mercato dominante. Questo processo di deterioramento della qualità del servizio si verifica quando la piattaforma massimizza i profitti a scapito dell'esperienza dell'utente e della comunità.

Dal web alla materialità: il trasferimento del rischio

Il concetto chiave dell'opera edita da Altrecose sostiene che lo strapotere e il degrado causati dalle grandi piattaforme digitali non rimangano confinati al mondo online. Esiste un rischio concreto che le pratiche di enshittification vengano trasferite anche al piano fisico dell'esistenza umana, toccando la proprietà materiale e i rapporti quotidiani. Ogni digitalizzazione dei nostri beni e delle nostre relazioni aumenta la vulnerabilità degli individri di fronte a logiche di mercato sempre più invasive e predatorie.

La riflessione aperta da Internazionale

La pubblicazione di International continua a stimolare il dibattito pubblico attraverso la sua pagina dedicata alle lettere dei lettori, invitando la comunità a riflettere su questi mutamenti strutturali. L'iniziativa mira a comprendere meglio come la società stia reagendo alla scomparsa della proprietà privata e all'ascesa dell'economia dell'accesso. Il dialogo con i lettori rimane fondamentale per analizzare le implicazioni etiche e pratiche di questa trasformazione culturale ed economica senza precedenti.