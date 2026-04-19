Dall'Italia alla Germania, il viaggio di Elisa: una traduttrice che ha trovato successo all'estero grazie alla formazione continua e alla visione internazionale

La storia di Elisa, traduttrice italiana che ha costruito una carriera di successo in Germania e Svizzera dopo aver riscontrato difficoltà nel trovare tirocini retribuiti in Italia. Un percorso di formazione continua, specializzazione in export e visione internazionale.

La storia di Elisa, traduttrice italiana che ha trovato successo all'estero, è un esempio illuminante di resilienza e capacità di adattamento. Dopo la laurea, convinta che il mondo del lavoro sarebbe stato un naturale proseguimento degli studi, si è scontrata con una realtà inaspettata: la difficoltà nel trovare un tirocinio retribuito in Italia. "La parola tirocinio era quasi sconosciuta. Le aziende o non mi rispondevano, oppure offrivano possibilità non remunerate", racconta.

Il primo impiego, ottenuto tramite un’agenzia interinale, prevedeva spostamenti quotidiani di 400 chilometri, un sacrificio che si è rivelato vano quando l'azienda è stata denunciata per pratiche scorrette. Questa esperienza l'ha spinta a cercare altrove, trovando in Germania un sistema formativo che rispondeva meglio alle sue esigenze. In Svizzera, ha scoperto il sistema duale tedesco, un modello che integra formazione teorica e pratica, coordinata dalle Camere dell'artigianato, permettendo agli apprendisti di essere assunti dalle aziende. "In tre anni si impara davvero un mestiere. È un sistema strutturato, pragmatico", afferma Elisa, che dopo un periodo da tirocinante è diventata collaboratrice presso una Camera dell'artigianato. La sua sete di conoscenza l'ha portata a specializzarsi in export, studiando nei weekend e ottenendo il titolo di consulente per il commercio estero presso la Camera di Commercio e dell'Industria di Monaco, un percorso che evidenzia la differenza fondamentale rispetto all'Italia. Col tempo, Elisa ha assunto ruoli di coordinamento per le attività di export in uno dei dipartimenti delle Camere dell'artigianato della Turingia, organizzando anche viaggi 'pilota' in Italia per imprenditori del settore. La sua formazione continua è stata una costante: "Finivo un corso e ne iniziavo un altro. Ho sempre studiato lavorando". Il trasferimento in Svizzera ha introdotto un mercato più competitivo ma anche più internazionale, stimolando in lei un'idea imprenditoriale. Insegnando italiano a futuri ingegneri, ha scoperto che l'85-90% di loro apprendeva la lingua per motivi legati al lavoro. Questa constatazione l'ha portata a sviluppare un progetto di formazione linguistica mirata all'export, integrando competenze in vari settori, dalla finanza alla degustazione di prodotti tipici, come il vino e l'olio extravergine, e diventando sommelier e degustatrice ONAS. "La cucina italiana è il risultato dei prodotti del territorio. Senza quelli non esiste", sottolinea. Nonostante le paure iniziali e l'ansia da prestazione, Elisa ha affrontato le sfide con determinazione: "Mi sono detta: se non provo, non lo saprò mai". Il suo portfolio di formazione continua si è rivelato una chiave d'accesso a nuove opportunità, grazie a una solida preparazione acquisita in Svizzera. Oggi, a quasi vent'anni dalla partenza, il suo rapporto con l'Italia è mutato. Se inizialmente ha sofferto la nostalgia, oggi guarda al suo Paese con serenità e gratitudine. "Vedo un Paese bellissimo, al quale sono grata. Non rinnego nulla. Io sono come un puzzle: un po’ italiana, un po’ germanofona, un po’ elvetica". A una giovane neolaureata che ambisce a diventare traduttrice, Elisa consiglia di non scoraggiarsi di fronte alla mancanza di opportunità in Italia, ma di valutare seriamente l'estero come percorso di crescita professionale e personale. "Se c’è un’azienda in Italia che offre una possibilità, ben venga. Io sarei stata felice di iniziare lì", afferma, ma aggiunge: "Se non ci sono porte aperte e non ci sono condizioni per sopravvivere, allora sì, consiglio di andare all’estero. Poi si può sempre tornare". La sua esperienza testimonia un percorso di crescita continuo, un ponte costruito tra mondi diversi, un tassello alla volta, attraverso traduzioni e scelte coraggiose. Per gli italiani che hanno scelto di emigrare, Elisa invita a condividere le proprie storie. La cronaca degli ascolti televisivi del sabato sera ha visto prevalere Canale 5 grazie al successo del programma 'Amici', condotto da Maria De Filippi, che ha conquistato il prime time con 3.009.000 telespettatori e uno share del 22.4%. La rete ammiraglia Rai, con 'Canzonissima', si è posizionata al secondo posto con 2.283.000 spettatori e il 17.9%. Su Rete4, il classico 'Don Camillo e l’onorevole Peppone' ha registrato un buon riscontro, attirando 1.002.000 spettatori e il 6.5% di share. La7, con il programma 'In Altre Parole' di Massimo Gramellini, ha raccolto 1.302.000 spettatori nella prima parte, scendendo a 670.000 nella seconda. Le reti minori hanno visto 'Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo' su Italia 1 ottenere 748.000 spettatori (4.6%), 'Accordi & Disaccordi' sul Nove registrare 579.000 spettatori (3.9%), 'The Rookie' su Rai2 raggiungere 613.000 spettatori (3.8%) e 'Il capo perfetto' su Rai3 ottenere 546.000 spettatori (3.5%). Nell'Access prime time, 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5, condotta da Gerry Scotti, si è imposta con 4.075.000 telespettatori, consolidando il successo della rete. Le vicende internazionali del giorno hanno visto un intervento di Trump, che ha definito Israele un "grande alleato" in contrasto con altri Paesi. Dall'Iran, è giunta notizia di "progressi nei colloqui con gli Stati Uniti", sebbene "l'accordo sia ancora lontano". Sul fronte mediorientale, si è registrato il ferimento di nove militari israeliani e l'uccisione di un riservista delle IDF in Libano. La Turchia si è detta "ottimista" riguardo a una possibile estensione del cessate il fuoco, mentre si segnalano due episodi di respingimento di petroliere nello stretto di Hormuz. Questi eventi internazionali dipingono un quadro di tensioni persistenti e dinamiche diplomatiche complesse, con scenari geopolitici in continua evoluzione che influenzano le relazioni tra le principali potenze mondiali e le aree di crisi





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