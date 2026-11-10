Dall'Ucraina all'Ontario: la scelta di priorità della ex assistente di volo

Una ex assistente di volo ucraina rifonda la sua vita in Ontario, abbandonando il stress urbano per una nuova identità e il benessere mentale.

Una donna ucraina di 36 anni, in precedenza assistente di volo internazionale per la compagnia di bandiera nazionale, ha radicalmente trasformato la propria esistenza trasferendosi in una piccola città dell' Ontario, in Canada, a causa dello scoppio della guerra. Questo evento storico ha costretto la sua famiglia a una fuga improvvisa che ha segnato un netto distacco dalla carriera frenetica e dai ritmi insostenibili imposti dalla vita metropolitana.

Il percorso professionale e le insicurezze di Kiev

Per anni, questa professionista aveva misurato il proprio valore esclusivamente attraverso la quantità di lavoro svolto, gli impegni quotidiani e il livello di stanchezza fisica raggiunto. Fin da giovane, si era convinta che per raggiungere risultati significativi nel mondo competitivo delle grandi città, avrebbe dovuto impegnarsi molto più di coloro che provenivano da contesti urbani consolidati. Questo desiderio di essere accettata e riconosciuta aveva finito per condizionare ogni aspetto della sua vita privata e lavorativa.

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Il suo traguardo professionale era culminato nel ruolo di assistente di volo internazionale per la compagnia di bandiera ucraina, un obiettivo che le sembrava il coronamento di tutte le sue aspirazioni giovanili. Tuttavia, anche se il successo era arrivato, esso era stato accompagnato fin dall'inizio da una costante e persistente sensazione di inadeguatezza personale. Lei stessa ammette di aver sentito il bisogno di lavorare intensamente più degli altri colleghi per dimostrare di far parte realmente di quell'ambiente dinamico.

La crisi familiare e la partenza forzata

La situazione era già complessa prima dello scoppio del conflitto armato, poiché la nascita di suo figlio aveva iniziato a cambiare le priorità della sua esistenza familiare. Parallelamente, la pandemia globale aveva provocato un blocco quasi totale dell'industria aeronautica, riducendo le opportunità lavorative e accentuando l'instabilità del suo ruolo professionale. Il desiderio di dimostrare il proprio valore continuamente non era più sostenibile alla luce delle nuove responsabilità genitoriali.

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La partenza dall'Ucraina non era stata il risultato di un progetto di emigrazione pianificato né una scelta volontaria per cercare nuove opportunità economiche all'estero. La guerra aveva imposto una partenza d'emergenza, costringendo la famiglia ad abbandonare la propria casa all'improvviso, senza tempo per preparare l'eventualità di un trasferimento stabile in un nuovo continente. La decisione di partire era stata dettata dalla necessità pura di salvare la propria incolumità e quella dei propri cari.

Adattamento alla vita tranquilla dell'Ontario

Una volta lasciato il Paese di origine, la famiglia si è stabilita in una piccola città dell'Ontario, un luogo characterized da una tranquillità profonda che si presenta come l'antitesi delle grandi metropoli che la donna aveva sempre ritenuto indispensabili per costruire il proprio futuro personale e professionale. All'inizio, questa pace le provocava un forte disagio psicologico, poiché dopo anni di ritmi frenetici, affrontare il silenzio e la quiete le risultava estremamente difficile e disorientante.

Durante il difficile processo di adattamento alla nuova vita canadese, ha raccontato di aver compreso quanto a lungo avesse evitato il confronto reale con se stessa e con le proprie emozioni represse. Se in un primo momento l'ambiente silenzioso era stato percepito come una perdita di opportunità, in seguito ha cominciato a considerarlo un'occasione preziosa per cambiare prospettiva e imparare a vivere in modo diverso, più autentico e meno performante.

Nuova carriera e priorità sulla salute mentale

Nell'autunno del 2022, ha trovato impiego come receptionist part-time in un contesto professionale lontano dalle grandi gerarchie aziendali e dalla competizione spietata con migliaia di dipendenti. Lavora attualmente con soli tre colleghi, descrivendo quell'ambiente di lavoro come una piccola comunità dove le persone si conoscono davvero, si rivolgono a lei chiamandola per nome e creano un senso di appartenenza che le mancava in precedenza.

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Ha deciso di mettere al primo posto la salute mentale, considerando il benessere fisico ed emotivo come il punto di partenza attorno al quale organizzare la propria quotidianità, e non più qualcosa da affidare soltanto agli spazi lasciati liberi dal lavoro pesante. Per arrivarci ha rinunciato ad alcune ambizioni tradizionali, cambiato abitudini radicate e preso le distanze da determinate relazioni sociali che non contribuivano al suo equilibrio interiore.

Rituali domestici e relazioni sociali ridotte

Anche le attività quotidiane più semplici hanno assunto un significato diverso e più profondo nella sua nuova vita. Ha imparato ad apprezzare le prime ore del mattino, a preparare i crauti in casa e a curare con precisione il lievito madre per fare il pane di segale. Queste pratiche manuali sono diventate abitudini rassicuranti, oltre che un modo tangibile per ringraziare i propri cari del sostegno ricevuto nel periodo più difficile della sua vita.

La sua cerchia di amicizie si è notevolmente ridotta, ma ha raccontato di dedicare il proprio tempo con maggiore attenzione alle persone che considera davvero importanti, privilegiando la qualità delle relazioni rispetto alla quantità. Secondo la donna, questa selezione naturale delle relazioni e l'adozione di uno stile di vita più lento le permettono di vivere con maggiore serenità e consapevolezza, lontano dallo stress della carriera aeronautica internazionale.