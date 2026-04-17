Dalle Tesi del Master UniTo: Comunicare la Scienza tra Benessere Animale e Contraccezione Personalizzata

Il Master di Comunicazione della Scienza dell'Università di Torino pubblica le tesi di I livello. Focus su dibattito sperimentazione animale e innovazione nella contraccezione personalizzata.

Prende avvio oggi un interessante ciclo di pubblicazioni dedicato alle tesi di laurea magistrale elaborate nell'ambito della seconda edizione del Master di I livello in Comunicazione della Scienza promosso dall'Università di Torino.

Questo prestigioso corso di formazione, giunto ormai alla sua terza edizione di successo, si distingue in Italia per la sua capacità unica di coniugare, su tematiche scientifiche ben definite, l'approfondita competenza accademica con le precise abilità del giornalismo, offrendo così una visione a tutto tondo e sfaccettata della comunicazione scientifica. La prima puntata di questa serie presenterà tre eccellenti elaborati di tesi che toccano argomenti di grande attualità e rilevanza. Il primo studio, intitolato For the Greater Good? Storie di benessere animale e non solo, è opera di Giuseppe Lia. Professionista poliedrico, Lia vanta un background che spazia dalla tecnica della ricerca e dalla biologia nella Fase I all'Ematologia Universitaria dell'Ospedale Molinette di Torino, ma è anche un runner appassionato che affronta una crisi di mezza età e, curiosamente, un esperto coltivatore di peperoncini. La sua tesi è stata supervisionata da un team di esperti composto dalla giornalista Laura De Donato e dai veterinari Adalberto Merighi e Claudio Forte. Lia solleva interrogativi fondamentali sulla sperimentazione animale: è possibile affrontare questo dibattito senza ricorrere a un linguaggio intrinsecamente orientato a influenzare il giudizio? Perché, in generale, le discussioni su questo argomento tendono a generare reazioni così polarizzate e spesso estreme? Molto frequentemente, ci si rifugia dietro la comoda ma spesso vuota formula "per il bene di tutti". Ma chi sono, esattamente, coloro che vengono inclusi in questo "tutti"? La sua tesi, "For the greater good? Storie di benessere animale", si è proposta di indagare queste domande partendo da un nucleo concettuale cruciale: il potere del linguaggio. Lia evidenzia come termini specifici, come "vivisezione", sebbene ormai scientificamente superati, continuino a dominare il dibattito pubblico. Questi termini agiscono come scorciatoie emotive, non tanto per descrivere la realtà, quanto per esprimere un giudizio morale. Tale scelta lessicale, sottolinea l'autore, riflette una profonda e problematica frattura tra il linguaggio tecnico della scienza, caratterizzato da precisione ma spesso percepito come distante, e una comunicazione più emotiva, capace di mobilitare l'opinione pubblica attraverso immagini evocative di sofferenza. Questo squilibrio genera un vero e proprio corto circuito che rende arduo un confronto informato e costruttivo. Tuttavia, l'autore suggerisce che uno spazio intermedio, un ponte tra il rigore scientifico e il coinvolgimento emotivo, è possibile. Questo spazio è occupato da una comunicazione che sa tradurre la complessità scientifica senza cadere nella semplificazione eccessiva. Qui entra in gioco lo storytelling scientifico: attraverso formati innovativi come podcast, fumetti e contenuti digitali, la scienza può diventare più accessibile e comprensibile, pur senza rinunciare alla sua intrinseca complessità. L'obiettivo non è minimizzare il conflitto etico che circonda questi temi, ma al contrario, approfondirlo, fornendo anche una necessaria contestualizzazione storica. Lia riconosce che la ricerca biomedica ha compiuto progressi straordinari proprio grazie all'utilizzo di modelli animali, ma al contempo, è innegabile una crescente sensibilità verso il benessere di queste creature. Non ci troviamo, dunque, di fronte a una semplice contrapposizione manichea tra "scienza" e "animalismo", ma piuttosto a un complesso intreccio di valori in evoluzione. La comunicazione, a seconda di come viene gestita, può irrigidire le posizioni o, al contrario, aprire varchi per il dialogo. Una narrazione puramente tecnica rischia di apparire fredda e distaccata, mentre una narrazione esclusivamente emotiva rischia di essere parziale e incompleta. È necessario, quindi, trovare un "terzo spazio" che sappia integrare dati scientifici concreti con un'adeguata dose di empatia. Il problema fondamentale, conclude Lia, non risiede soltanto in *cosa* raccontiamo, ma soprattutto in *come* lo raccontiamo: sono le parole che utilizziamo a costruire il significato e a plasmare la nostra percezione della realtà. La vera sfida non è tanto scegliere da che parte stare, quanto piuttosto comprendere appieno cosa intendiamo realmente quando ci riferiamo al "bene di tutti". Il secondo contributo, intitolato Wash Out Misunderstood ENdometrium: W.O.M.EN. Disegnando il futuro della contraccezione, è presentato da Asia Di Pietro. Chimica di formazione, Di Pietro si definisce un'attivista nell'anima. Attualmente borsista dell'Università di Torino e già impegnata nella divulgazione scientifica, nutre una profonda passione per la scrittura, la comunicazione della scienza e il desiderio di rendere l'apprendimento divertente. La sua tesi è stata curata dal giornalista Pasquale Quaranta e dalla farmacologa Silvia De Francia. Di Pietro inizia il suo racconto condividendo un'esperienza personale: la prima volta che le fu prescritta la pillola anticoncezionale, all'età di quindici anni, aveva una conoscenza assai limitata del proprio corpo. Le venne detto che avrebbe avuto mestruazioni meno dolorose, ma la realtà fu ben diversa: solo dopo ben quattro tentativi riuscì a trovare la formulazione farmacologica più adatta a lei. Questa sua esperienza, purtroppo, non è un caso isolato. La pillola anticoncezionale rappresenta uno dei farmaci più diffusi e prescritti a livello globale. Il suo utilizzo non si limita alla prevenzione delle gravidanze, ma si estende al trattamento di diverse condizioni mediche, quali l'endometriosi, l'adenomiosi e i fibromi uterini. Nonostante ciò, è frequente che la pillola venga prescritta senza un'adeguata spiegazione circa il suo meccanismo d'azione o i potenziali effetti collaterali. Molte persone AFAB (Assigned Female at Birth – Assegnate femmine alla nascita) sperimentano infatti effetti indesiderati come spotting, alterazioni dell'umore, cefalee, variazioni di peso e una significativa diminuzione della libido, con ripercussioni considerevoli sul loro benessere quotidiano. Proprio per affrontare questa problematica, Asia Di Pietro ha scelto di dedicare la sua tesi al progetto W.O.M.EN. Questo progetto, concepito presso il laboratorio di Farmacologia Clinica "Franco Ghezzo" dell'Università di Torino, ha l'ambizioso obiettivo di sviluppare un dispositivo innovativo. Tale dispositivo, attraverso l'analisi di un campione di sangue capillare, sarà in grado di identificare le formulazioni contraccettive più adatte a ciascun individuo. I risultati ottenuti saranno poi resi facilmente accessibili al personale medico tramite un'applicazione dedicata. Nella sua tesi, Di Pietro ha intrapreso la raccolta di esperienze reali, analizzando il tema della contraccezione e delle mestruazioni da molteplici prospettive. Per fare ciò, ha distribuito un questionario dettagliato e condotto una serie di interviste approfondite. Parallelamente, ha sviluppato diverse strategie comunicative: ha redatto un articolo divulgativo accessibile a tutti, creato un sito web informativo, gestito una pagina Instagram dedicata, partecipato attivamente a eventi pubblici e ideato un gioco ludico-educativo sull'educazione sessuo-affettiva per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Ha deliberatamente scelto di conferire un taglio marcatamente educativo a tutte le sue attività, con l'obiettivo primario di colmare quel vuoto di conoscenza che lei stessa ha sperimentato, e che molte altre persone condividono, all'inizio di una terapia farmacologica. La necessità di colmare tali lacune informative, sia per chi utilizza questi farmaci sia per i professionisti sanitari, è ormai diventata un'urgenza improrogabile nel panorama della salute femminile





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