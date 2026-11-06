Daltonlar, la gang turca che vende violenza in Europa

La gang turca Daltonlar offre sicari a noleggio in Europa, usa basi anche in Italia e viene associata al sospetto attacco alla stazione Starlink in Polonia.

I Daltonlar, una delle gang emergenti più aggressive del panorama turco, stanno ridefinendo le dinamiche del crimine organizzato transnazionale. Il gruppo è capace di proiettare la propria operatività nel cuore dell'Europa, con una struttura fluida che sfida i modelli mafiosi tradizionali. Secondo la ricostruzione analitica, la banda utilizza anche l'Italia, in particolare Lombardia, Lazio e Calabria, come retrovia strategica e base logistica.

Il caso assume un rilievo particolare perché intreccia criminalità comune e interessi di apparati statali. Nelle recenti indagini sul sospetto attacco incendiario alla stazione di terra Starlink di Wola Krobowska, in Polonia, l'operazione è stata attribuita dalle autorità locali all'intelligence russa.

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Come operano i Daltonlar nel crimine a noleggio

I Daltonlar operano come un vero e proprio fornitore di violenza su richiesta. La loro attività risponde alla logica del 'Crime-as-a-Service', un catalogo di prestazioni violente e logistiche messo a disposizione del miglior offerente.

Il gruppo è specializzato in esecuzioni mirate, sparatorie nei locali pubblici e intimidazioni. I suoi clienti possono essere grandi cartelli della droga oppure singoli individui in cerca di braccia armate per regolamenti di conti transnazionali.

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A differenza delle mafie storiche turche, fondate su strutture rigide, gerarchiche e patriarcali, i Daltonlar non rivendicano necessariamente il controllo esclusivo di un territorio. Funzionano come una rete sommersa, con una governance indipendente e priva di subordinazioni rigide.

Nonostante siano nati all'interno dell'infrastruttura criminale legata a Barış Boyun, il gruppo ha mostrato scissioni e conflitti interni. Non risulta assorbito dalle macrostrutture tradizionali, come le reti Cantürk e Baybaşin, pur mantenendo alleanze temporanee in patria e all'estero.

Reclutamento giovanile e legami con le reti europee

Il reclutamento dei Daltonlar avviene soprattutto tra giovanissimi e minori. La rete utilizza piattaforme digitali come Whatsapp, Telegram, Instagram e TikTok, facendo leva sulla promessa di guadagni facili e immediati.

Nel resto d'Europa, dai quartieri di Berlino fino alla Spagna, il gruppo ha esportato le proprie faide di sangue, come lo scontro violento con la banda rivale dei Casperlar. Sono state inoltre imposte estorsioni alla comunità della diaspora.

Il gruppo offre anche supporto tattico alle mafie locali e alle reti consolidate. Garantisce potenza di fuoco, gestione della droga, traffico d'armi, anche prodotte illegalmente con tecnologia 3D, e supporto all'immigrazione clandestina dal Medio Oriente.

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In cambio di questi servizi, i Daltonlar ottengono copertura e accesso ai mercati illeciti europei. Sfruttano i corridoi consolidati dei Balcani occidentali, che hanno permesso alla banda di penetrare i confini dell'Unione Europea e di insediarsi in Georgia, Grecia e in diversi Paesi dell'Europa occidentale.

Il sospetto ruolo nei sabotaggi e gli interessi dei servizi

Il profilo dei Daltonlar interessa anche i servizi di intelligence stranieri, alla ricerca di proxy per operazioni coperte all'estero. Secondo l'analisi richiamata nel testo, uno Stato che voglia esternalizzare azioni ostili, come incendi dolosi, intimidazioni o attentati, ha come priorità occultare la propria matrice.

Il reclutamento di esecutori giovani, marginalizzati e facilmente sostituibili riduce il rischio per i mandanti. In caso di arresto, la recluta possiede informazioni minime e non è in grado di risalire ai vertici della catena di comando.

Un eventuale coinvolgimento dei Daltonlar nell'attacco alla stazione Starlink di Wola Krobowska resta al momento un'ipotesi, collegata al sospetto attribuito dalle autorità polacche all'intelligence russa. Se confermato, il caso dimostrerebbe che potenze belligeranti stanno affinando l'uso di manodopera criminale prezzolata per sabotare infrastrutture critiche sul territorio dei Paesi Nato.