Damiano Sergio: La musica come cura dopo il coming out e la riconciliazione con il padre

Il cantautore e biologo racconta il suo percorso tra scienza e arte, il difficile rapporto con il padre dopo il coming out e come la scrittura e la musica lo abbiano aiutato a superare le prove della vita.

Damiano Sergio è un cantautore, scrittore e biologo medico, un artista poliedrico che ha saputo unire due mondi apparentemente lontani: la scienza e l'arte. La sua storia inizia in una famiglia dove la creatività era di casa, anche se in forma non professionale.

Il padre, appassionato di musica, e la madre, amante della pittura, gli hanno trasmesso l'idea che l'arte potesse convivere con una vita concreta. Tuttavia, a sedici anni, Damiano si trova di fronte a una scelta cruciale: continuare con il canto e la danza o dedicarsi agli studi universitari. La separazione dei genitori e le difficoltà economiche lo spingono verso un percorso più stabile: la biologia medica. Ma l'arte non scompare mai del tutto.

Rimane sullo sfondo, nei cori polifonici, nella scrittura nascosta nei cassetti. Il coming out di Damiano è stato un momento difficile, segnato da un rapporto complicato con il padre. Il padre, descritto come una persona sensibile ma spaventata dall'ignoto, ha faticato ad accettare l'orientamento del figlio. Dopo la separazione dalla madre, il padre inizia una nuova relazione e si trova a vivere con una famiglia allargata.

Qui accade qualcosa di sorprendente: il figlio della nuova compagna si dichiara apertamente e inizia a fare la drag queen. Questa coincidenza porta il padre a confrontarsi con un mondo che prima ignorava, aprendo la strada a una lenta riconciliazione. Damiano ricorda con emozione quando il padre salì sul palco durante uno spettacolo e fece una dichiarazione pubblica di fragilità e amore, un gesto umano che ha segnato l'inizio di un nuovo rapporto.

La scrittura è stata la prima forma di cura per Damiano. Durante il dottorato, mentre la madre affrontava una malattia e la famiglia cambiava equilibri, ha intrapreso un percorso terapeutico. Il terapeuta gli suggerì di scrivere sogni e ricordi, e da quelle pagine è nato un romanzo. Mettere nero su bianco lo ha aiutato a dare forma al caos interiore.

Poi, durante il lockdown, ha riscoperto la musica: al pianoforte ha iniziato a comporre canzoni che uniscono le sue molteplici identità. Il cantautorato è diventato il punto d'incontro tra scienza, emozioni, memoria familiare e lutto. Per lui l'arte è un catalizzatore che ordina e dà respiro, non una fuga ma una necessità vitale. Oggi Damiano guarda al futuro con progetti musicali e letterari, portando avanti un messaggio di autenticità e speranza





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