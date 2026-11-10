Daniel Ortega riappare fragile e riaccende il dibattito sulla successione in Nicaragua

Daniel Ortega appare fragile in pubblico e riaccende il dibattito sulla successione in Nicaragua, tra Rosario Murillo e il figlio Laureano Ortega Murillo.

Il presidente nicaraguense Daniel Ortega è apparso fragile e confuso durante un evento pubblico lunedì 10 novembre, un episodio che ha riacceso le speculazioni degli analisti su chi sarà il suo successore. Il leader sandinista compirà 81 anni mercoledì 12 novembre, e la questione della successione è al centro del dibattito politico nel paese.

Ortega è il leader in carica più longevo delle Americhe. La cerimonia si è svolta a Managua ed è stata trasmessa in televisione, dopo oltre due mesi di assenza dalla scena pubblica, una delle sue pause più lunghe dai riflettori.

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Ortega riappare a Managua dopo due mesi di assenza

L'evento era un tributo commemorativo a Carlos Fonseca, fondatore del Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale, il movimento che nel 1979 rovesciò Anastasio Somoza e aprì la strada al potere di Ortega. Durante il discorso, Ortega sembrava rivolgersi a un mazzo di rose che teneva nella mano destra, senza accorgersi del microfono a clip fissato alla camicia bianca.

Per tutti i 40 minuti della cerimonia, mentre i giovani sandinisti cantavano, Ortega ha mantenuto un'espressione seria e il volto pallido, rimanendo in piedi accanto a Rosario Murillo. I media ufficiali hanno pubblicato foto di un Ortega sorridente, presentando l'evento come una prova di continuità nella leadership politica.

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Gli analisti divisi sulle condizioni del presidente

Secondo Oscar Vargas, analista politico in esilio in Costa Rica, l'immagine trasmessa dal governo ha prodotto l'effetto opposto a quello voluto. Vargas sostiene che Ortega sia in pessime condizioni e che i diversi centri di potere stiano già rendendosi conto che la successione è imminente.

Il governo nicaraguense non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento sulle condizioni di salute del presidente, e Ortega non ha affrontato la sua assenza di due mesi dagli eventi pubblici. La salute del presidente è oggetto di attenzione pubblica dagli anni Dieci del Duemila, quando ha cominciato a sparire dalla scena per periodi prolungati.

Rosario Murillo, poetessa di famiglia dell'élite nicaraguense nota per i suoi abiti in stile hippie e per il linguaggio religioso fiorito dei discorsi, ha sposato Ortega nel 2005. Nel tempo è diventata il volto del governo, con apparizioni regolari in radio e in televisione per difendere l'operato dell'esecutivo e sfidare gli avversari politici.

Rosario Murillo e Laureano Ortega Murillo tra i possibili eredi

Gli analisti indicano Rosario Murillo, 75 anni, copresidente del paese, e il figlio della coppia Laureano Ortega Murillo, 43 anni, come i principali eredi politici. Laureano è uno dei diversi figli di Ortega e Murillo e lavora come consigliere presidenziale e cantante lirica formata.

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In qualità di consigliere per la promozione degli investimenti, del commercio e della cooperazione internazionale, Laureano Ortega Murillo ha progressivamente oscurato i funzionari del ministero degli Esteri. L'Ufficio per il controllo dei beni esteri degli Stati Uniti lo ha sanzionato nel 2019, descrivendolo come un facilitatore chiave delle attività di corruzione finanziaria del governo dei genitori.

Alcuni osservatori di lungo corso ritengono che il giovane politico non abbia la legittimità necessaria per ricoprire la massima carica, mentre altri dubitano che Rosario Murillo sia disposta a cedere i riflettori dopo l'uscita di scena del marito. Dora Maria Tellez, ex guerrigliera sandinista e critica di spicco di Ortega, ritiene che, se il presidente lasciasse la scena, Rosario Murillo controllerebbe tutto il potere, perché non è disposta a competere nemmeno con uno dei suoi figli.

Il futuro della leadership dopo le riforme di Ortega

La questione della successione metterà alla prova la capacità del sistema costruito da Ortega in quasi due decenni di sopravvivere al suo fondatore. Il presidente ha inoltre avviato riforme pensate per consolidare il potere suo e della moglie, e gli analisti si chiedono se queste misure reggeranno nel tempo.

Ortega ha annunciato che il Nicaragua non terrà più elezioni, con l'obiettivo dichiarato di impedire all'opposizione di prendere di nuovo il controllo del governo. Questa decisione rende ancora più incerto il passaggio di potere, perché sottrae al paese il meccanismo elettorale come strumento di ricambio della leadership.