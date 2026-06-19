Daniela Ferrari, tentato suicidio con psicofarmaci: ricoverata in psichiatria, non è lucida. I legali: 'Basta odio contro i parenti degli imputati'

La 66enne Daniela Ferrari, legata alla famiglia dell'imputato per l'omicidio Chiara Poggi, ha tentato il suicidio ingerendo una dose massiccia di tranquillanti. Dopo il ricovero e la lavanda gastrica, è stata trasferita in psichiatria. Le sue condizioni fisiche sono buone ma non è lucida. La famiglia, attraverso i legali, rende noto il fatto per fermare la violenza mediatica e gli insulti sui social.

Il caso giudiziario riguardante l'omicidio di Chiara Poggi ha vissuto una nuova, drammatica pagina con il tentato suicidio di Daniela Ferrari , 66enne, avvenuto nella giornata di mercoledì.

Inizialmente, il ricovero d'urgenza in ambulanza e il successivo trattamento ospedaliero erano stati classificati come un generico abuso di medicinali. Tuttavia, è stata la stessa Ferrari ad ammettere, successivamente, di aver ingerito volontariamente una massiccia dose di psicofarmaci, superiore alla terapia che seguiva. La donna è stata sottoposta a una lavanda gastrica d'urgenza nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Vigevano e, una volta stabilizzata, trasferita nel reparto di Psichiatria.

I medici confermano che, sebbene le sue condizioni fisiche siano ora buone, la sua condizione psichica non è ancora lucida. Al suo capezzale, protetti da un cordone di riservatezza per evitare l'assalto mediatico, ci sono il marito Giuseppe e il figlio.

La decisione della famiglia di rendere pubblico l'accaduto nasce dalla volontà di anticipare eventuali fughe di notizie sensibili e, soprattutto, per lanciare un segnale forte contro la violenza mediatica e gli insulti che la Ferrari continuava a ricevere sui social network. I legali, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, che difendono anche l'indagato per l'omicidio Poggi, hanno espresso preoccupazione per la tutela della privacy e per il continuo odio riversato sulla donna.

Cataliotti ha lanciato un appello all'opinione pubblica, in particolare agli utenti dei social, affinché il clima si rassereni e ci si astenga dal rivolgere attacchi a persone solo indirettamente coinvolte nelle indagini, colpevoli solo di essere amiche o parenti di un indagato, imputato o condannato. Il timore è che la pressione mediatica e l'odio online abbiano contributed al gesto estremo.

Parallelamente, Andrea Sempio, altro legale della famiglia, ha ribadito che nonostante il tentato suicidio, gli hater continuano a inviare messaggi d'odio. La vicenda si inserisce in un contesto giudiziario complesso e mediaticamente sensibile, dove le persone vicine agli imputati spesso subiscono conseguenze psicologiche devastanti. La notizia del ricovero ha avuto una rapida diffusione, sollevando interrogativi sulla responsabilità dell'informazione e sul confine tra cronaca e sensazionalismo.

La famiglia, nel dare notizia del fatto, ha scelto di usare i propri legali come canale ufficiale, per controllare la narrazione e proteggere la salute della paziente. Il reparto di Psichiatria del nosocomio vigevanese ora si occupa del suo percorso di stabilizzazione psicofisica. I tempi di una eventuale dimissione non sono ancora definiti.

La Procura di Pavia, competente per il territorio, ha aperto un fascicolo per capire se ci siano eventuali responsabilità penali collegate al gesto, anche se al momento l'ipotesi più accreditata rimane quella di un atto di disperazione personale in un contesto di forte stress. La vicenda giudiziaria principale resta l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2010 a Garlasco, per il quale è imputato Alberto Stasi.

Daniela Ferrari, pur non essendo indagata, è stata a lungo nel mirino dei media per la sua vicinanza alla famiglia Stasi. Il suo nome era comparso anche nel contesto delle indagini, ma mai ufficialmente come parte in causa. Il tentato suicidio ha riacceso i riflettori su come la gogna mediatica possa colpire soggetti deboli o estranei ai fatti.

L'appello dei legali è rivolto a una maggiore assunzione di responsabilità da parte di chi pubblica informazioni e da parte degli utenti che alimentano le campagne d'odio. Si attendono sviluppi sulle condizioni di salute della donna e su eventuali provvedimenti a tutela della sua privacy





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