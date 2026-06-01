Daniela Santanchè esclude grandi manovre: Resto in Fratelli d'Italia, il rapporto con Meloni è immutato

L'ex ministra del Turismo Daniela Santanchè, dimessasi dal governo dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia, chiarisce in un'intervista la sua posizione: nessun passaggio ad altri partiti, sostegno pieno a Giorgia Meloni e a Fratelli d'Italia. Smentisce trattative per il futuro politico e commenta la sua presenza all'evento in Toscana, escludendo che fosse una sfilata politica.

Daniela Santanchè , dimessasi dal governo Meloni in seguito alla sconfitta del centrodestra al referendum sulla giustizia, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui ha chiarito la sua posizione politica e i suoi rapporti con la premier Giorgia Meloni .

L'ex ministra del Turismo ha rivendicato un rapporto immutato con la presidente del Consiglio, affermando: Il rapporto è immutato, Giorgia è la migliore, tifo per lei. Se la chiamassi adesso, mi risponderebbe. Santanchè ha escluso qualsiasi possibilità di passare ad altri partiti, dichiarando: Mi hanno cercato da altri partiti. Ma non sono sul mercato, per me c'è solo Fratelli d'Italia, non li lascerei mai.

Ha sottolineato di non aver negoziato il suo futuro politico prima delle dimissioni. Attualmente siede nella commissione Esteri-Difesa al Senato. L'ex titolare del Turismo ha anche commentato la sua recente apparizione pubblica all'inaugurazione del Tala Beach a Marina di Pietrasanta, evento a cui hanno partecipato vari esponenti politici. In merito all'assenza del segretario della Lega e ministro delle Infrastrutture, ha detto: Con tutto l'affetto e il rispetto, lui che c'entrava?

Non era una sfilata di politici, siamo un'impresa da 60 dipendenti. C'era La Russa perché siamo legati da 40 anni, Ignazio era qui con la famiglia. Riguardo alle sue dimissioni, Santanchè ha ribadito: Non è stato giusto e non è dipeso dalla mia attività politica e amministrativa. Chiedete alle associazioni di categoria come ho lavorato.

Credo di aver fatto bene. In questi due mesi sono stata zitta e mi sono messa a fare quello che è giusto faccia una senatrice. Impegno per il mio partito, Fratelli d'Italia. Continuo a credere nei valori di cui parla Giorgia.

La sua è una lealtà piena verso il partito e la sua leader, nonostante le voci di possibili cambiamenti. L'intervista chiude ogni spazio a speculazioni su un suo trasferimento e conferma il suo ruolo attivo dentro Fratelli d'Italia, alla luce di un impegno rinnovato in Senato e nei valori del partito





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