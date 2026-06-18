Il celebre direttore parla delle Nove Sinfonie in nove cicli, da Firenze a Vienna, dalla Spagna al Giappone. 'La sordità gli ha rovinato la vita ma gli ha dischiuso nuovi orizzonti musicali'.

Daniele Gatti e l'anniversario di Beethoven : ' Arancia Meccanica ' di Kubrick con la sua musica? Non ho voluto vederlo, associarlo alla violenza mi lascia perplesso. Il celebre direttore e le Nove Sinfonie in nove cicli, da Firenze a Vienna, dalla Spagna al Giappone.

'La sordità gli ha rovinato la vita ma gli ha dischiuso nuovi orizzonti musicali' Beethoven a 200 anni dalla morte. Accade nel 2027. Che cosa resta da scoprire, dopo tutto questo tempo? Lo chiediamo a Daniele Gatti, che esegue le 9 Sinfonie in 9 cicli che attraverseranno tante città del mondo con le due orchestre di cui è direttore musicale.

Il 18 giugno si comincia col Maggio a Firenze, poi con la Staatskapelle di Dresda in Germania, con cui sarà in tour al Musikverein di Vienna, Spagna (Barcellona, Valencia e Madrid), Corea e Giappone, fino all'autunno del '27.

'Le rispondo con un'altra domanda, perché la gente ama ancora Beethoven, e cosa ama di Beethoven? Io difendo questo genio assoluto, e noi musicisti sappiamo quanto fosse avanti col pensiero. Ma il grande pubblico spesso si limita a qualche cliché, l'attacco della Quinta, l'Inno alla gioia...

'. 'La Messa Solenne, a 64 anni, non l'ho ancora avvicinata e non credo che lo farò mai, mi è difficile perfino parlarne. Resta un mistero, siamo nel metafisico. Ma non dimentico ciò che mi disse Giulini: caro Daniele, mica è detto che la Prima sia più facile della Nona'.

'Asciutto, laddove deve esserlo, e dolce. Era parco nelle indicazioni: suono forte, piano, crescendo, diminuendo. E ogni tanto scriveva dolce, che per me vuol dire lasciar decantare, sono quei momenti mi concedo un po' più di tempo. Il suono aspro è più un concetto novecentesco.

All'ascolto, arriverà il mio vissuto'.

'Un uomo a cui la sordità ha rovinato la vita ma dischiudendogli nuovi orizzonti musicali. Aveva la musica in testa e l'ha trascritta, senza sottovalutare la grandezza di quest'intento. Poi direi loro, avendo una tale forza, ascoltatelo in modo libero, abbandonatevi all'impatto emotivo'.

'Sì è così, e mi spiego. La Pastorale, che adoro, permette quasi una regia dello spettatore. Beethven scrive che il primo tempo è il vivere una piacevole sensazione all'arrivo in campagna, poi la scena al ruscello, i contadini, il temporale, il ringraziamento. E' quasi un'opera teatrale, onirica, quanto più lontana dal Beethoven titano.

Ci si immagina di essere lì con Beethoven che scende dalla carrozza, si lascia Vienna alle spalle e nei suoi dintorni, a Grinzing, respira l'aria della natura. Qui si scopre il suo cuore enorme. Ma c'è un altro aspetto importante che mi preme'.

'Sul frontespizio della Pastorale, Beethoven scrive che ogni in movimento suscita sensazioni e impressioni, più che descrizioni. Oggi che le immagini dominano, siamo più abituati a dare peso a ciò che vediamo e non al racconto, che aiuta a sviluppare una nostra fantasia e creatività. Beethoven lascia una sorta di guida all'ascolto e ci dice, non ascoltate lo scroscio dell'acqua e le fronde degli alberi, ma pensate al profumo della natura, a quello che dice al vostro cuore.

Noi viviamo in senso contrario, al Louvre dopo mezz'ora di fila il turista si fa il selfie davanti alla Gioconda'. Gli studenti, 7 su 10, hanno preparato la maturità con l'Intelligenza artificiale, le materia non sono non frutto di preparazione e ragionamento, hanno demandato tutto alla tecnologia. Quando l'ha diretto la prima volta?

'A 23 anni, al Laboratorio lirico di Alessandria, con la divisa da artigliere. Stavo facendo il militare'.

'Non ho mai voluto vedere il film di Kubrick. La violenza associata alla Nona mi lascia perplesso. C'è spesso un uso strumentale della musica ad opera dei registi. L'Adagietto della Quinta di Mahler, in Morte a Venezia di Visconti, ha una connotazione melanconica e decadente, quando invece Mahler lo scrisse come lettera d'amore alla moglie Alma.

A Kubrick, preferisco Tempi moderni di Chaplin'.

'Mi tuffo nel mondo di Beethoven e vivo in quella bolla. E' rigenerante. Sa cosa mi piacerebbe? Tornare ai programmi del passato che rovesciavano quelli odierni: si cominciava col pezzo forte, fino alla leggerezza di una ouverture. Era come andare al ristorante: si finiva col dessert'





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