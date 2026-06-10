Daniele Silvestri presenta il suo nuovo album: un progetto unico e contraddittorio

Daniele Silvestri ha presentato il suo nuovo album, un progetto che mescola brani inediti del passato con altri più recenti. L'album è un lavoro che si differenzia dalle dinamiche di mercato contemporanee, con canzoni suonate, cantate e registrate dal vivo senza sovraincisioni.

Daniele Silvestri ha presentato il suo nuovo album , un progetto che mescola brani inediti del passato con altri più recenti. Il titolo è un riferimento alle sdraio su cui il cantautore si sedeva con gli amici per riposare e riflettere.

L'album è stato registrato in trio con Davide Savarese e Marco Santoro. Silvestri ha dichiarato di essere contrario alle parole di Francesco De Gregori, che ha recentemente espresso un'opinione sulla musica italiana. L'album è un lavoro che si differenzia dalle dinamiche di mercato contemporanee, con canzoni suonate, cantate e registrate dal vivo senza sovraincisioni. Questo approccio vuole conservare l'imperfezione e la caratteristica unica di un incontro musicale reale.

Uno dei brani inediti presenti nell'album si chiama "Sana e robusta Costituzione" e è un omaggio ai valori fondanti della Repubblica Italiana. In occasione dell'uscita del disco, Silvestri ha commentato le dichiarazioni di De Gregori, sottolineando la sua incapacità di non dare un'interpretazione al mondo attraverso la sua musica





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