Il ministro della Difesa danese, Jeppe Bruus, ha annunciato che l'esercito danese schiererà un battaglione di 850 soldati in Lettonia, paese membro della NATO, in autunno, subentrando al contingente svedese che era di stanza nella regione. Questa decisione arriva in un momento in cui l'Europa si sta assumendo maggiori responsabilità per la propria sicurezza, nonostante le critiche del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Il ministro della Difesa danese, Jeppe Bruus, ha annunciato che l'esercito danese schiererà un battaglione di 850 soldati in Lettonia , paese membro della NATO , in autunno, subentrando al contingente svedese che era di stanza nella regione.

Bruus ha dichiarato che è importante che la Danimarca giochi la sua parte nel dissuadere la Russia, poiché la situazione in Europa è seria. Questa decisione arriva in un momento in cui l'Europa si sta assumendo maggiori responsabilità per la propria sicurezza, nonostante le critiche del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha recentemente accusato i membri europei della NATO di mancanza di sostegno nella guerra contro l'Iran e ha annunciato un ritiro delle truppe dalla Germania





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