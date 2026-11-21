Copenaghen spinge Bruxelles per bandire visti turistici russi dopo un complotto fallito. Bruxelles valuterà le nuove restrizioni all'area Schengen lunedì 24 novembre.

La Danimarca ha lanciato un pressante appello ai governi degli Stati membri dell' Unione Europea affinché adottino misure immediate e concrete per dimostrare la determinazione del blocco comunitario nei confronti di Mosca. Questa richiesta diplomatich è emersa con forza dopo che le autorità danesi hanno annunciato di aver sventato un complesso tentativo di assassinio, che viene attribuito presuntamente ai servizi di intelligence russi. Per consolidare questa posizione di forza, Copenaghen ha inviato una comunicazione ufficiale scritta a tutti i paesi membri dell' Unione Europea.

Inasprire i controlli all'area Schengen

Il documento ufficiale, datato venerdì sera e visionato dal noto servizio di informazione Reuters, sollecita esplicitamente la Commissione Europea e i governi nazionali a rivedere le attuali politiche di ingresso per i cittadini russi. La proposta danese mira a restringere drasticamente l'accesso dei suddetti cittadini alla libera circolazione nell'area di libero movimento europeo, nota come area Schengen, al fine di limitare la mobilità geografica dei potenziali minacciatori.

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Uno dei punti cardine di questa nuova proposta è la completa sospensione del rilascio dei visti turistici per i cittadini russi. Questa misura mirerebbe a impedire qualsiasi forma di viaggio ricreativo o di studio su base temporanea che attualmente permette ai russi di entrare e circolare liberamente nella maggior parte dei paesi europei. L'obiettivo è isolare diplomaticamente ed economicamente la Russia, colpendo direttamente il flusso di persone.

Inoltre, la Danimarca propone l'adozione di una politica comune a livello Schengen che preveda il non riconoscimento dei passaporti russi privi di tecnologia biometrica. Questa specifica clausola tecnica è fondamentale perché i documenti di viaggio non biometrici rappresentano attualmente uno dei principali canali di ingresso per molti cittadini russi nell'Unione Europea. Rifiutarne la validità chiuderebbe un varco significativo nelle frontiere.

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Reazioni diplomatiche e contestazioni russe

Nonostante la fermezza della posizione danese, il Cremlino ha mostrato immediata resistenza a tali accuse. L'ambasciata della Russia a Copenaghen ha rilasciato una dichiarazione ufficiale il venerdì, respingendo categoricamente le affermazioni di Copenaghen. L'istituzione diplomatica russa ha sottolineato che le accuse di essere dietro al tentato omicidio sono prive di qualsiasi prova tangibile o documentazione a supporto, definendo quindi la posizione danarca come infondata e politicamente motivata.

La tensione tra i due attori è cresciuta esponenzialmente nel corso delle ultime settimane, dopo che i servizi di sicurezza danesi hanno intercettato i piani per un attacco mirato ad alte figure della società. Due alti diplomatici europei hanno confermato a Reuters la veridicità della comunicazione inviata da Copenaghen, sottolineando la gravità della minaccia percepita e la necessità di una risposta coordinata a livello continentale per evitare azioni simili in futuro.

Prossimi passi e impatto immediato

I prossimi passi procedurali sono già stati stabiliti con precisione nei calendari diplomatici di Bruxelles. La Danimarca presenterà formalmente le proprie proposte e le motivazioni dettagliate alla riunione degli ambasciatori dell'Unione Europea, che si terrà a Bruxelles il lunedì successivo. Questo incontro è cruciale per avviare il necessario dibattito tecnico e politico tra i rappresentanti dei diversi stati membri.

L'impatto concreto di queste misure si farà sentire immediatamente sul terreno delle frontiere europee, in particolare nei valichi di controllo terrestre e aereo che connettono la Russia ai paesi dell'area Schengen. Qualora la proposta venisse approvata, i cittadini russi sarebbero esclusi dalle normali procedure di visto per motivi turistici e privati. La valutazione finale avverrà solo dopo attenta analisi legale da parte dei giuristi dell'UE.