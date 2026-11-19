La Danimarca ratifica giovedì l'accordo con gli USA sulla Groenlandia. Il testo blocca le minacce di Trump e amplia il ruolo militare americano con il sistema Golden Dome.

I legislatori danesi sono pronti a ratificare giovedì un significativo accordo di sicurezza con gli Stati Uniti, mirando a risolvere la lunga controversia sul futuro della Groenlandia. Questa mossa diplomaticha mira a porre fine alla tensione che ha caratterizzato le relazioni transatlantiche negli ultimi mesi, stabilendo una nuova cooperazione strategica nell'Artico. La firma ufficiale dovrebbe avvenire a Copenaghen, sancendo un nuovo capitolo nelle relazioni tra Copenaghen, Nuuk e Washington.

Natura giuridica e tempistiche dell'accordo

La procedura di ratifica è programmata per giovedì intorno alle 10:00 (09:00 GMT). Se approvato come previsto, l'accordo esecutivo entrerà in vigore immediatamente dopo che il Ministero degli Esteri danese invierà una nota diplomatica agli Stati Uniti. Tale comunicato confermerà ufficialmente che tutte le procedure interne sono state completate e che la Danimarca considera l'accordo come legalmente vincolante.

Also read Trump incontra Marcos e Xi: Strategia USA in Asia e tensioni geopolitiche

È importante notare che questo specifico accordo non è soggetto a un voto di conferma da parte del Senato degli Stati Uniti. Si tratta di un accordo esecutivo che richiede l'approvazione legislativa solo da parte della controparte danese, semplificando il processo di entrata in vigore rispetto ai trattati internazionali tradizionali che necessiterebbero di due terzi dei voti al Senato americano.

Contesto storico e minacce di Donald Trump

Le tensioni sono esplose a gennaio quando il presidente Donald Trump ha rifiutato di escludere l'uso della forza militare o economica per acquisire il controllo dell'isola. Questa posizione intransigente ha innescato una grave crisi diplomatica all'interno della NATO, mettendo a rischio la stabilità politica dell'Alleanza Atlantica. La Groenlandia, territorio autonomo della Danimarca con 57.000 abitanti, si è trovata al centro di questa disputa geopolitica.

Advertisement

Le parti hanno firmato l'accordo a settembre per distendere gli animi e chiarire i confini delle rispettive sfere di influenza. Il testo cerca di bilanciare gli interessi di sicurezza statunitensi con la sovranità danese e il diritto all'autodeterminazione dei groenlandesi. La ratifica da parte del parlamento groenlandese è avvenuta già questo mese, preparando il terreno per l'ultimo passo danese.

Ampliamento del ruolo militare e sistema Golden Dome

L'accordo ratified espanderà formalmente il ruolo delle forze armate statunitensi in Groenlandia. Una delle disposizioni chiave autorizza Washington a installare un sistema di difesa missilistico denominato "Golden Dome". Questo asset tecnico rappresenta un cambiamento tangibile nella infrastruttura di difesa dell'isola, rafforzando la presenza americana nella regione artica senza sovvertire l'autorità di Copenaghen.

Gli esperti sottolineano che la rotta aerea e marittima più breve tra l'Europa e il Nord America passa proprio attraverso la Groenlandia. La presenza di una base militare statunitense nella parte più settentrionale dell'isola già garantisce una posizione strategica cruciale. Tuttavia, l'accordo formalizza questa presenza e introduce nuove capacità difensive, cambiando la natura dell'impegno americano nel territorio.

Reazioni politiche e prospettive future

La scorsa settimana, il testo ha superato la prima lettura nel parlamento danese con il sostegno unanime di tutti i partiti politici. I legislatori hanno espresso sollievo e speranza che l'accordo possa normalizzare la situazione politica e commerciale in Groenlandia, chiudendo un capitolo conflittuale che aveva isolato la Danimarca all'interno dell'Alleanza.

Advertisement

Mikkel Vedby Rasmussen, professore di scienze politiche presso l'Università di Copenaghen, ha offerto una visione più complessa degli sviluppi futuri. Ha dichiarato che esistono molte indicazioni che questo non sia la fine della controversia, ma piuttosto l'inizio di una nuova fase di negoziazione. Rasmussen prevede che gli Stati Uniti, ora in possesso del trattato, esigeranno una maggiore influenza sulle decisioni legate alla politica di sicurezza e sull'estrazione delle risorse strategiche presenti nell'isola.

Altri analisti sostengono che il nuovo accordo non aggiunga molto in termini di accesso militare rispetto allo status quo attuale. La posizione geografica della Groenlandia rimane comunque invariata e di importanza vitale per la difesa continentale nordamericana. La ratifica danese chiude definitivamente la crisi improvvisata da Trump, ma potrebbe aprire un'era di negoziazioni più sottili e continue sulle risorse naturali e sulla governance territoriale.