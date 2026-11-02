Danni da occupazione a Roma: 200mila euro e chiusura dell'Istituto Ferrari-Hertz

Gravi danni all'Istituto Ferrari-Hertz a Roma con 200mila euro di danni. La Città metropolitana non ha fondi immediati per riparare le aule distrutte durante l'occupazione.

La situazione scolastica nel quartiere romano di Parioli è entrata in una fase di stallo critico a seguito di un'intervento devastante condotto all'interno della succursale dell'istituto Ferrari-Hertz. L'edificio situato in via Contardo Ferrini si trova attualmente inagibile, costringendo la sospensione immediata di tutte le attività didattiche in presenza per un periodo indefinito. La comunità educativa affronta ora un'emergenza di gestione che coinvolge la sicurezza degli studenti e la continuità formativa, con ripercussioni dirette su famiglie e personale docente.

Entità dei Danni Strutturali all'Istituto

Un primo bilancio dettagliato, reso pubblico dalla Città metropolitana di Roma il 2 novembre, stima un danno economico complessivo pari a circa 200mila euro. Questa cifra, tuttavia, rappresenta probabilmente solo una parte del problema reale, poiché non include il valore delle apparecchiature didattiche e tecnologiche distrutte o danneggiate durante l'evento. I tecnici addetti ai sopralluoghi stanno attualmente procedendo con ispezioni approfondite per quantificare con precisione i costi di ripristino e identificare gli interventi prioritari necessari a garantire la sicurezza statica e impiantistica della struttura.

Also read Famiglia nel bosco, Catherine sarà docente nell’Istituto di Pedagogia di Roma

Lo scenario di distruzione interna descrive una sistematica rimozione dei sistemi di sicurezza e di accessibilità. Tutte le porte tagliafuoco, elementi fondamentali per la prevenzione incendi, sono state completamente distrutte, insieme a circa il cinquanta per cento delle porte interne che separano le aule dalle aree igieniche. I sistemi di allarme, inclusi gli impianti antincendio e le luci di emergenza, sono stati manomessi fino a renderli inefficaci. Inoltre, l'ascensore è stato forzato, compromettendo l'accesso ai piani superiori per persone con ridotta mobilità.

La violenza fisica si è manifestata anche attraverso atti di vandalismo architettonico e simbolico. Le pareti sono state martellate, gli arredi rovesciati e distrutti, e i muri imbrattati con scritte ingiuriose. Tra i simboli ritrovati spiccano disegni di svastiche, un dettaglio che ha acuito la gravità della vicenda agli occhi dell'opinione pubblica e delle autorità competenti. Questi atti non hanno solo danneggiato la proprietà, ma hanno creato un clima di insicurezza e disagio diffuso tra gli utenti dell'istituto.

Advertisement

Posizioni Istituzionali e Risorse Finanziarie

Il nodo cruciale della questione risiede nella disponibilità economica per fronteggiare le emergenze edilizie. La Città metropolitana di Roma, ente preposto alla manutenzione di oltre 360 edifici scolastici nel territorio capitale e della provincia, ha dichiarato esplicitamente l'assenza di fondi immediati. Daniele Parrucci, consigliere metropolitano delegato all'edilizia scolastica, alla formazione e agli impianti sportivi, ha affermato che la mancanza di liquidità impedisce interventi di riparazione urgenti, lasciando la scuola in uno stato di chiusura forzata.

Questa dichiarazione evidenzia una tensione tra la necessità di garantire servizi essenziali e le costrizioni di bilancio dell'amministrazione locale. La decisione di non poter intervenire subito sposta l'onere della gestione della crisi su soluzioni alternative temporanee. L'ente ha sottolineato che la valutazione delle priorità di intervento deve necessariamente avvenire in tempi brevi, ma i vincoli finanziari rendono complesso il reperimento delle risorse per le opere di messa in sicurezza e ricostruzione delle parti danneggiate.

Impatto sulla Comunità Scolastica e Soluzioni

Di fronte alla chiusura della succursale, l'amministrazione sta esaminando due strade operative per cercare di garantire la continuità didattica. La prima opzione prevede il ritorno alla didattica a distanza, un modello che ha già mostrato criticità nel lungo periodo. La seconda alternativa consiste nell'organizzare doppi turni nella sede centrale dell'istituto, cercando di concentrare gli studenti in spazi ancora funzionanti.

Non è ancora stata comunicata una decisione definitiva tra le due opzioni, creando un'incertezza prolungata per il corpo docente e studentesco. Entrambe le soluzioni impatterebbero pesantemente sulla vita quotidiana della scuola, causando disagi logistici e organizzativi significativi. Il ritorno a lezioni digitali richiederebbe competenze e infrastrutture informatiche, mentre i doppi turni implicherebbero un affollamento in spazi non progettati per accogliere il doppio degli utenti simultaneamente.

Advertisement

Le conseguenze della devastazione si estendono oltre i danni materiali, toccando la percezione di sicurezza e il senso di appartenenza alla comunità scolastica. Gli studenti, gli insegnanti e le famiglie dovranno affrontare un periodo di transizione difficile, senza una data certa per il rientro nelle aule originali. La situazione rimane in sospeso in attesa che vengano definite le strategie di finanziamento e le modalità operative per il rientro, lasciando la scuola in una condizione di limbo amministrativo e fisico.