Danone Italia: 60 anni e la parità di genere riconfermata con un punteggio eccellente

Danone Italia celebra il suo 60° anniversario con la riconferma della Certificazione per la parità di genere, ottenendo un punteggio di 95,7 su 100, a dimostrazione del suo impegno per l'inclusione e la valorizzazione delle persone.

Danone Italia celebra il suo 60° anniversario con la riconferma della Certificazione per la parità di genere , ottenendo un punteggio di 95,7 su 100. Questo traguardo, rilasciato da Bureau Veritas, evidenzia l'impegno dell'azienda nel promuovere un ambiente di lavoro equo e inclusivo, valorizzando le persone in tutte le fasi della loro vita.

L'evento celebrativo, tenutosi presso la sede milanese di Danone, ha offerto un'occasione di confronto su come la parità di genere possa generare valore per le persone e per la società, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e del mondo aziendale. Durante l'evento, si è discusso di inclusione, lavoro e valore condiviso, con testimonianze dirette sui successi di Danone in questo ambito. Tra gli interventi, si sono distinti quelli di Alessandra Locatelli, ministra per le Disabilità (con un contributo video), Simona Tironi, assessora all’Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, e Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo economico e alle Politiche del Lavoro del Comune di Milano. La giornata si è conclusa con il taglio del nastro dei nuovi uffici aziendali, progettati per il benessere dei dipendenti, a testimonianza della centralità del capitale umano nella strategia di Danone Italia. Il punteggio di ricertificazione, in crescita rispetto all'anno precedente, sottolinea un percorso in continua evoluzione, guidato dalla convinzione che la valorizzazione delle persone sia fondamentale per costruire organizzazioni più inclusive, innovative e sostenibili. I risultati concreti ottenuti da Danone nel 2025, come la presenza del 62% di donne tra i dirigenti, il 73% delle promozioni assegnate a donne e il 68% delle donne con delega di budget, dimostrano l'efficacia delle politiche aziendali a sostegno delle pari opportunità e dell'inclusione. Simona Tironi ha sottolineato come esperienze come quella di Danone dimostrino che la parità di genere si costruisce attraverso politiche strutturate e misurabili nel tempo. Regione Lombardia, prima in Italia per numero di certificazioni e strumenti di sostegno, collabora con le imprese per creare condizioni di lavoro sempre più inclusive. La certificazione attesta l'adozione di un sistema strutturato per la promozione delle pari opportunità, basato su indicatori chiave come cultura e strategia aziendale, governance, gestione delle risorse umane, opportunità di crescita professionale, equità retributiva e tutela della genitorialità





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