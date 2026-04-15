Dante Ferretti: un maestro della scenografia tra Oscar e ironia, la sua arte in mostra a Roma

La mostra 'Dante Ferretti, con i miei occhi. I segreti del maestro della scenografia' celebra il genio del tre volte Premio Oscar, esponendo bozzetti e materiali del suo vasto lavoro cinematografico. Ferretti riflette sulla sua carriera, sulla libertà creativa e sulle sfide attuali del cinema.

Nella mia lunga carriera, ho concepito oltre mille bozzetti, un numero così elevato che se dovessi esporli tutti, l'intera Via del Corso non basterebbe. Forse, in alternativa, potrei appenderli sui muri di bar e pizzerie, con la consueta ironia che mi contraddistingue.

A confessarlo è Dante Ferretti, una figura monumentale nel panorama della scenografia cinematografica mondiale, la cui opera abbraccia oltre sessant'anni di successi, coronati da tre Premi Oscar condivisi con la sua inseparabile compagna di vita e di lavoro, Francesca Lo Schiavo. Il mondo creativo e visionario che lo ha visto collaborare con maestri del calibro di Pier Paolo Pasolini, Federico Fellini, Martin Scorsese, Elio Petri, Tim Burton e Terry Gilliam, trova ora una cornice espositiva nella mostra intitolata Dante Ferretti, con i miei occhi. I segreti del maestro della scenografia. Dopo il suo debutto al Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera, l'esposizione giunge a Roma, in una versione rinnovata, pronta ad accogliere il pubblico dal 17 aprile al 19 luglio presso i Musei di San Salvatore in Lauro. L'evento, curato da Il Cigno Arte in collaborazione con Vertigo Syndrome, propone un'accurata selezione di circa quaranta opere, tra cui bozzetti vibranti, studi dettagliati, composizioni pittoriche e preziosi materiali di lavoro dello stesso scenografo, nato a Macerata nel 1943. Il percorso artistico che la mostra offre è un vero e proprio viaggio attraverso mondi cinematografici indimenticabili: dal decadente salotto di Intervista col Vampiro, alla suggestiva fattoria di Kundun, passando per l'iconico rinoceronte de E la nave va, l'imponente pagoda cinese di Gangs of New York, l'isolato faro di Shutter Island, l'opulenta sala da ballo di Sweeney Todd, fino al vivace mercato per lo scambio delle merci de Il settimo figlio. Ferretti, con un bagaglio di 95 film realizzati, esprime la sua gratitudine per aver avuto la possibilità di lavorare con i più grandi registi del suo tempo. Ho avuto la fortuna, nella mia vita, di fare finora 95 film, afferma con orgoglio, e posso dire di aver lavorato con quasi tutti i più grandi registi. La lista dei suoi collaboratori è impressionante: Scorsese, Fellini, Pasolini, e poi ancora Petri, Ferreri, Cavani in Italia, Tim Burton, Brian De Palma e molti altri. Ciò che emerge con forza dalle sue parole è il profondo rispetto reciproco e la libertà creativa concessagli: Tutti mi hanno sempre dato la libertà di cui avevo bisogno. Partendo sempre da un disegno che rappresentasse la storia, la mia visione è sempre stata accettata. Tuttavia, Ferretti non manca di esprimere una certa preoccupazione per il futuro della creatività, in particolare riguardo all'impatto dell'intelligenza artificiale sul suo campo. Preferisco la deficienza normale, dichiara con la sua solita arguzia, sottolineando come i giovani scenografi di oggi abbiano meno opportunità di esprimersi. Questo è in parte dovuto alla tendenza di molti film a essere girati in location reali, ambienti autentici che risultano economicamente più convenienti. Un tempo il cinema aveva un'importanza diversa, la gente usciva di casa appositamente per andare in sala. Oggi, molti preferiscono la comodità del proprio focolare domestico, fruendo dei contenuti proposti dalle piattaforme di streaming. Sebbene ci siano produzioni televisive di alta qualità, non mancano quelle che definisce orrende e inutili, un destino che, per fortuna, è mitigato dalla presenza del telecomando. In merito alle recenti polemiche sull'assenza di film italiani in festival prestigiosi come la Berlinale e Cannes, Ferretti adotta una posizione misurata: È difficile fare un discorso generale, commenta. La selezione dipende sempre dai criteri adottati da chi giudica. Se un film non viene accettato, probabilmente è perché i selezionatori ritengono che non raggiunga le aspettative. Tuttavia, non mi sento di esprimere un giudizio definitivo in merito. Quando gli viene chiesto quale film sia rimasto maggiormente impresso nel suo percorso, la risposta è immediata: Il barone di Munchausen di Terry Gilliam. Ricorda con affetto le critiche positive iniziali, alcune delle quali definivano la sua scenografia la più bella mai realizzata nella storia del cinema. Nonostante il film non abbia ottenuto un grande successo commerciale, la sua opera è stata riconosciuta attraverso diverse nomination agli Oscar, pur non portando a una vittoria. Nonostante ciò, Ferretti non ha di che lamentarsi in termini di riconoscimenti. La sua bacheca vanta tre Premi Oscar, che diventano sei considerando quelli di sua moglie Francesca come set decorator. In totale, il suo percorso è stato costellato da ben 175 premi. La sua celebre battuta finale, con cui chiude l'intervista, rivela un umorismo disarmante: Il problema è che stanno tutti quanti appoggiati sulle mensole dell'Ikea, potrebbero crollare da un momento all'altro. Riproduzione riservata © Copyright ANS





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