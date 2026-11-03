Daraxonrasib Italia: approvazione Aifa prevista per il 2027

Il Ministero della Salute e l'Aifa valutano il costo e la disponibilità di Daraxonrasib per l'adenocarcinoma pancreatico. La decisione arriverà nel primo semestre 2027.

L'iter di registrazione del farmaco Daraxonrasib per l'uso in Italia è attualmente in fase di valutazione avanzata presso le autorità sanitarie competenti. Il dossier tecnico è stato trasmesso al Ministero della Salute e si trova sotto l'esame diretto del ministro Orazio Schillaci, in attesa delle determinazioni finali per l'immissione in commercio nel territorio nazionale. Questa procedura rappresenta l'ultimo passo normativo essenziale prima che il trattamento possa diventare accessibile ai pazienti oncologici nel sistema sanitario pubblico.

Tempistiche approvazione Aifa 2027

L'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) è l'ente tecnico preposto a esaminare il dossier clinico e a rilasciare l'autorizzazione finale per la rimborsabilità del prodotto. La speranza istituzionale e medica è quella di ottenere il via libera definitivo durante il primo semestre del 2027, un obiettivo che richiede una forte accelerazione delle procedure burocratiche attualmente in corso. Sebbene il percorso standard tra l'approvazione europea e l'accesso italiano duri solitamente tra i dodici e i diciotto mesi, le parti coinvolte cercano di ridurre significativamente questo lasso di tempo per rispondere all'urgenza clinica.

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Situazione produttiva Revolution Medicines

Un ostacolo strutturale fondamentale riguarda la capacità produttiva dell'azienda biotecnologica californiana Revolution Medicines, sviluppatrice del farmaco. La società fatica a far fronte alle richieste globali, che sono destinate a crescere enormemente una volta che il trattamento sarà lanciato sul mercato. Nonostante questa criticità logistica, i contatti tra il Ministero, l'Aifa e gli sviluppatori sono stati costanti e intensi sin dal mese di agosto, data in cui la Food and Drug Administration (Fda) statunitense ha concesso l'approvazione iniziale per l'uso americano.

Rivoluzione terapia adenocarcinoma pancreatico

Il nuovo trattamento rappresenta un cambiamento significativo per i pazienti affetti da adenocarcinoma pancreatico metastatico, una patologia aggressiva che si manifesta con diagnosi spesso tardive. I dati clinici dimostrano che la terapia raddoppia la sopravvivenza media, portando il tasso da 6,7 mesi con la chemioterapia tradizionale a 12,4 mesi. Questa differenza statistica è considerata cruciale da centinaia di oncologi italiani che ricevono quotidianamente la domanda dei pazienti sui tempi di disponibilità del farmaco.

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Posizione Grecia e contesto europeo

La Grecia è emersa come uno dei primi Paesi europei a muoversi agilmente per garantire l'accesso al trattamento, potenzialmente diventando il primo stato a renderlo disponibile. Al contrario, altre nazioni come la Francia e la Germania stanno affrontando iter più lunghi, con associazioni pazienti e società scientifiche che richiedono programmi compassionevoli e percorsi accelerati. L'oncologa Chiara Cremolini dell'Università di Pisa, che ha partecipato alla sperimentazione clinica, sottolinea come i contatti già avviati e il lavoro del Comitato Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom) possano favorire un'anticipazione dei tempi rispetto allo standard europeo.

Impatto economico e costi farmaco

La trattativa sul costo del farmaco inizierà solo dopo che l'azienda produttrice presenterà la formale domanda di rimborsabilità all'Aifa. Negli Stati Uniti, dove l'approvazione della Fda è arrivata il 26 agosto, il prezzo del trattamento si aggira intorno ai 40mila dollari al mese. L'Aiom ha espresso preoccupazione che la strategia europea possa risentire delle dinamiche politiche americane sulla "nazione più favorita" e ha richiesto un programma compassionevole basato sulla disponibilità gratuita dell'azienda. L'uso compassionevole in Italia dipende esclusivamente dalla volontà della casa farmaceutica di fornire medicinali gratuitamente, senza garanzia da parte del Ministero.

Proiezione pazienti italiani e futuro terapia

In Italia, ogni anno si registrano circa 14mila nuovi casi di tumore del pancreas, e nella maggior parte dei casi la malattia è già metastatica alla diagnosi. Circa settemila persone potrebbero beneficiare del nuovo farmaco ogni anno, una stima che l'oncologa Cremolini definisce conservativa. Il trattamento attuale non garantisce la guarigione definitiva ma prolunga la sopravvivenza; gli studi in corso mirano a spostare l'efficacia verso fasi precoci della malattia per prevenire le recidive. La disponibilità iniziale rimane vincolata alla capacità produttiva di Revolution Medicines, che sta ancora consolidando la propria struttura operativa in Europa.