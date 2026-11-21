Il daraxonrasib mostra una sopravvivenza media di 12,8 mesi nel tumore pancreatico metastatico. Cremolini (AIOM) annuncia disponibilità in Italia tra pochi mesi grazie alla procedura accelerata.

Un farmaco innovativo denominato daraxonrasib sta cambiando le prospettive di cura per i pazienti affetti da tumore al pancreas in stadio metastatico. I dati clinici più recenti, presentati al simposio congiunto EORTC-NCI-AACR, dimostrano che la combinazione di questo nuovo agente terapeutico con la chemioterapia standard ha ottenuto risultati statisticamente significativi nel rallentare la progressione della malattia. In particolare, la sopravvivenza media dei pazienti trattati con questa nuova strategia terapeutica è stata estesa fino a 12,8 mesi, un dato considerevolmente superiore rispetto agli standard storici attuali.

Dati clinici e sopravvivenza estesa

Lo studio ha coinvolto 61 persone che presentavano un tumore del pancreas già diffuso ad altri organi. Durante la sperimentazione, la malattia ha smesso di crescere in circa nove casi su dieci, evidenziando un controllo della progressione particolarmente efficace. Nello specifico, l'EORTC ha registrato che la progressione è stata evitata nel 90,2% dei pazienti partecipanti, un risultato che segna un netto miglioramento rispetto alle terapie convenzionali.

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Un aspetto ancora più sorprendente riguarda la riduzione delle dimensioni tumorali. Poco più del 60% dei pazienti ha visto i tumori ridursi o scomparire completamente. In circa l'8% dei casi, corrispondente a uno su dodici, le lesioni non erano più visibili alle scansioni TAC dopo il trattamento. Tra questi casi eccezionali, la BBC ha citato la Cancer Research UK riportando l'esperienza isolata di un paziente le cui numerose metastasi epatiche sono scomparse del tutto, aprendo nuove speranze in un contesto oncologico tradizionalmente molto severo.

La durata della risposta terapeutica si è rivelata determinante per la longevità dei pazienti. Il tempo mediano prima del peggioramento clinico o del decesso è stato fissato a 12,8 mesi per il gruppo trattato con daraxonrasib. Questo risultato supera ampiamente la media generale di sopravvivenza nella malattia metastatica, che con la sola chemioterapia standard si attesta solitamente tra gli 8 e gli 11 mesi. La differenza statistica conferma l'efficacia del nuovo approccio combinato.

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Posizioni degli stakeholder e disponibilità nazionale

La disponibilità di daraxonrasib in Italia rimane attualmente una priorità urgente per la comunità scientifica e per le istituzioni sanitarie. Chiara Cremolini, professore di Oncologia all'Università di Pisa e membro del direttivo dell'Associazione italiana di oncologia medica (AIOM), ha partecipato direttamente alla sperimentazione del farmaco. Secondo quanto riferito dalla testata Leggo, Revolution Medicines e l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) hanno concordato una procedura accelerata in modalità rolling review.

Questa procedura speciale avvia il confronto normativo ancora prima del via libera europeo ufficiale, con l'obiettivo di ridurre drasticamente i tempi di attesa. Le previsioni di Cremolini indicano che i tempi saranno significativamente più brevi rispetto ai canonici 12-18 mesi richiesti solitamente. Si prevede quindi che, nel giro di qualche mese, il farmaco sarà effettivamente disponibile per i pazienti italiani, garantendo un accesso tempestivo alla terapia innovativa.

Parallelamente, diverse regioni italiane hanno iniziato a muoversi autonomamente per fornire il farmaco ai propri cittadini in attesa della decisione nazionale. Dopo il caso di Jessica Scarpa che ha coinvolto la Lombardia, anche la Sicilia, l'Umbria e la Sardegna hanno approvato l'accesso per singoli pazienti, sostenendo uno per regione. In Puglia, dove Angelica Pasculli di Bitonto era partita verso gli Stati Uniti per curarsi, la commissione Sanità del Consiglio regionale ha presentato una mozione per impegnare la Giunta a rendere accessibile la molecola.

Anche in Toscana, il gruppo consiliare di Avs si è mosso nella stessa direzione, sollecitando l'adozione di misure analoghe. Tuttavia, Cremolini ha sottolineato la complessità di queste iniziative regionali isolate. L'attuale costo della molecola è descritto come insostenibile per i bilanci delle singole Regioni, rendendo necessarie soluzioni strutturate a livello centrale. L'oncologa ha definito l'unica strada percorribile quella di chiudere rapidamente la negoziazione nazionale per garantire equità di accesso a tutti i pazienti sul territorio, evitando disparità geografiche nella cura.

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Impatto futuro e confronto con la chemioterapia

La differenza nell'efficacia terapeutica tra il nuovo trattamento e le terapie preesistenti è evidente anche nei tassi di sopravvivenza a un anno. Circa il 77% dei pazienti era vivo a un anno dall'inizio della cura con daraxonrasib. Questo dato contrasta nettamente con i dati storici relativi alla sola chemioterapia, dove la sopravvivenza a un anno si attesta intorno al 40-45% circa. Il miglioramento è quindi statisticamente rilevante e clinicamente significativo per la qualità della vita dei malati.

Sebbene un solo caso di scomparsa totale delle metastasi non costituisca una statistica rappresentativa, esso rappresenta un segnale luminoso in un periodo già positivo per la ricerca oncologica. La lotta contro uno dei tumori più letali sta ricevendo un impulso concreto grazie a farmaci come daraxonrasib. L'attenzione ora si sposta verso l'implementazione rapida e capillare di questa terapia nel Sistema Sanitario Nazionale, per tradurre questi dati clinici in benefici concreti per la popolazione.