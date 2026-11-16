Daria Curti e la storia della Fornace di Milano

Daria Curti gestisce la storica Fornace Curti di Milano, nata nel XV secolo. Un'azienda che unisce artigianato, natura e passione per il cotto lombardo nel cuore della città.

Daria Curti, nata a Milano nel 1967, è l'attuale amministratrice della storica Fornace Curti, un'azienda fondata alla fine del Quattrocento da un nobile che prestava servizio presso il duca di Milano Francesco Sforza. Questa struttura, nota come Borgo Curti, rappresenta un punto di riferimento per la produzione artigianale e la tutela del patrimonio industriale milanese, mantenendo viva la tradizione secolare legata ai materiali naturali e alla lavorazione del cotto.

Il cuore che batte per l'artigianato del cotto

La gestione della Fornace Curti da parte di Daria Curti richiede un impegno costante e complesso, specialmente quando si apre il cancello ogni mattina, un momento che suscita in lei forti emozioni e un battito cardiaco accelerato. La cura dei dipendenti e dei collaboratori costituisce un dovere fondamentale, non semplice da assolvere nei giorni attuali segnati da una significativa Increase dei costi energetici e delle bollette. Questa responsabilità personale è la chiave per garantire la continuità operativa di una realtà che resiste da oltre cinque secoli.

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La cura della natura e delle piante

Un aspetto centrale della vita di Daria Curti è dedicato alla cura del verde, poiché si prende personalmente carico di 330 piante distribuite tra serra, terrazzi e giardino. Questa attività, che le richiede una notevole fatica fisica, ha il pregio di riconnetterla con il senso del tempo e la sua naturale ciclicità, offrendo un contrasto rigenerante rispetto alle tensioni gestionali. Non dimentica mai di mettere un fiore fresco in tavola, un piccolo rituale che accompagna la sua routine quotidiana in questo periodo di vita personale segnato dalla solitudine dovuta alla mancanza di un compagno.

Resistenza al mercato e sensibilità cambiata

Portare avanti la produzione di cotti lombardi in decenni poco attenti al lavoro artigianale e alle materie naturali è stato un processo non facile per Daria Curti e il suo team. Tuttavia, ha registrato un evidente cambio di sensibilità, in particolare a partire dalla pandemia, quando le persone si sono riappropriate dei propri spazi abitativi. Questo fenomeno ha generato una rinnovata voglia di abbellire le case con oggetti unici e originali, favorendo una ripresa di interesse per l'estetica tradizionale e i materiali autentici.

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Attività commerciali e orari di apertura

Il Borgo Curti assicura la vendita al pubblico di ogni genere di cotto, dalla tegola alla tazza da latte, passando per i fregi decorativi, nel periodo che va dal martedì al sabato. Questa offerta diversificata permette di soddisfare sia le esigenze architettoniche che quelle decorative del mercato attuale, confermando la versatilità dei prodotti forniti dall'azienda. La struttura rimane aperta al pubblico per permettere ai visitatori di esplorare la storia e le potenzialità dei materiali forniti, garantendo trasparenza e accesso diretto alla fonte produttiva.

Routine quotidiana e vita privata a Milano

La routine di Daria Curti include momenti di spesa e svago a Milano, come accompagnata da Kira a prendere una schiscetta da La Bottega di Greta in via Binda, approfittando per fare la spesa per la cena evitando la grande distribuzione. La sera, alle 20.30, ceno con Kira e poi mi ritiro in mansarda per sfogare la mia anima rock suonando la batteria, un'attività creativa che mi permette di staccare la spina. Nei fine settimana, mi vedo con amici a casa di una o degli altri, o usciamo a pescare dei buoni ristoranti di pesce, preferendo un approccio informale e autentico alla socializzazione.

Passioni artistiche e sfide future

Al di fuori dell'attività lavorativa, Daria Curti ama anche scrivere e guardare dei film, tra cui L'ultimo samurai è uno dei suoi preferiti, dimostrando un gusto per la narrativa e l'arte visiva che arricchisce la sua visione del mondo. Nonostante questi momenti di relax, faccio molta fatica a conciliare il sonno con la responsabilità di portare avanti l'eredità del Borgo Curti da sola. Sento il bisogno di allontanarmene, almeno la domenica, per recuperare le energie necessarie a sostenere un compito così gravoso e importante per la città di Milano.