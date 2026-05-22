Darina, la bambina ucraina affetta da retinoblastoma, trova una casa a Roma grazie all'intervento della Regione Lazio

Una bambina ucraina, affetta da retinoblastoma avanzato, ha trovato una casa a Roma grazie all'intervento della Regione Lazio. La famiglia è stata ospitata all'interno dell'Asp Sant'Alessio, grazie all'intervento del presidente del Sant'Alessio e all'assessore alle Politiche sociali Massimiliano Maselli.

Darina ha solo due anni e da alcuni mesi di vita è affetta da retinoblastoma avanzato, un tumore agli occhi che colpisce soprattutto i bambini.

Una malattia che guarisce nella maggior parte dei casi, se curata adeguatamente. Ma Darina è nata in Ucraina, nel 2023, mentre è in atto un conflitto che coinvolge anche la popolazione civile. Gli ospedali sono sotto pressione, gli spostamenti sono complessi, i farmaci chemioterapici difficili da reperire. Darina peggiora e, ogni mese che passa senza cure, il tumore avanza.

Inizia così il suo lungo viaggio per cercare una cura, e che la porterà fino a Roma, nell'Asp Sant'Alessio (l'ente regionale che eroga servizi alle persone cieche e ipovedenti dal quattordicesimo mese dalla nascita, riceve la diagnosi di retinoblastoma avanzato. Inizia così la corsa contro il tempo per tentare di fermare la malattia. Ma i bombardamenti rallentano le cure, il tumore diventa di giorno in giorno più aggressivo.

I genitori della piccola sono originari di una cittadina a pochi chilometri da Kiev, il padre lavorava come ingegnere minerario. Ma la malattia della bambina e lo scenario di guerra costringono la famiglia a lasciare il loro Paese e a partire. Arrivano in Italia con due figlie e due valigie. Oltre a Darina, infatti, la coppia ha anche Maria, la sorella maggiore di dieci anni.

Anche lei ha dovuto abbandonare tutto: la scuola, le amicizie, la casa. Ma la famiglia è unita e insieme affronta il viaggio per l'Italia passando dalla Polonia. Ma le promesse non vengono rispettate e l'uomo inizia a chiedere alla famiglia somme sempre più alte. Solo grazie all'intervento di una donna ucraina residente a Roma, Darina riesce ad arrivare nella Capitale, all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove è finalmente presa in carico.

Ma per la famiglia, arrivata in Italia senza una rete stabile e con una situazione amministrativa ancora da regolarizzare, resta l'esigenza di trovare una sistemazione sicura in cui vivere. Il post viene letto da una tiflodidatta, operatrice della 'Fondazione ConTatto', interna all'Asp Sant'Alessio, che riconosce subito la gravità del caso e attiva una rete legata al mondo della disabilità visiva.

Da lì la storia è arrivata a Stella Sciarrone, vicepresidente dell'Asp Sant'Alessio, che ha subito preso a cuore la situazione e l'ha portata all'attenzione della Regione Lazio. Grazie all'intervento del governatore Francesco Rocca e dell'assessore alle Politiche sociali Massimiliano Maselli, oggi Darina e i suoi genitori hanno finalmente trovato una casa, all'interno del Sant'Alessio. Ringrazio il presidente del Sant'Alessio e la struttura amministrativa per la loro celerità nell'accogliere la famiglia di Darina.

Dopo aver dovuto lasciare il b&b in cui alloggiavano, non sapevano dove andare. Il Sant'Alessio si è fatto subito carico della questione dopo il mio intervento, accogliendo i genitori e l'altra bambina di 10 anni. Un grande gesto di solidarietà e di inclusione. Anche Stella Sciarrone, vicepresidente dell'Asp Sant'Alessio, ha voluto ringraziare Maselli e Rocca, per essersi attivati con immediatezza davanti alla storia di Darina.

L'accoglienza al Sant'Alessio non è solo una risposta istituzionale, ma il gesto concreto di una comunità di famiglie che conosce la fragilità, riconosce il dolore di altri genitori e sceglie di non lasciarli soli





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