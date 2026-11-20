Dario Amodei, CEO di Anthropic, è in Puglia dopo il record Nasdaq da 81,3 miliardi. Le azioni scendono del 9,4% in due giorni.

Dario Amodei, cofondatore e amministratore delegato di Anthropic, è sbarcato a Brindisi venerdì 20 novembre a bordo di un jet privato. La sua arrivo in Puglia avviene nel giro di poche ore dalla storica quotazione al Nasdaq della sua azienda, segnando un contrasto netto tra il successo finanziario e la riservatezza della sua presenza nel Salento. L'arrivo è stato documentato dall'emittente locale Antenna Sud, rivelando la presenza dell'imprenditore italoamericano immediatamente dopo il debutto azionario a Wall Street.

Ipo Anthropic: numeri record e volatilità immediata

Anthropic ha raccolto 81,3 miliardi di dollari attraverso l'emissione di 980 milioni di azioni prezzate a 83 dollari ciascuna, superando il precedente primato di SpaceX che aveva raccolto circa 75 miliardi di dollari nel giugno scorso. Il titolo Ant ha aperto a 111,50 dollari, il 34% sopra il prezzo di collocamento, toccando un massimo di 115,10 dollari con una valutazione societaria vicina ai 2.000 miliardi di dollari. La prima giornata di negoziazione si è comunque chiusa a 97,17 dollari, garantendo un guadagno del 17,1% rispetto all'Ipo ma confermando una forte dinamica di profit-taking da parte degli investitori.

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Il ribasso delle azioni di Anthropic nei primi giorni

La volatilità è continuata anche nella seconda giornata di trattazioni, venerdì 20 novembre, quando il titolo ha perso il 9,4% della sua valutazione rispetto alla chiusura precedente. Alle 15:30 italiane, le azioni di Anthropic erano scese a 88,10 dollari, riportando la quotazione a circa il 6% sopra il prezzo iniziale di 83 dollari. Questo calo si inserisce in un contesto di tensione generale per i titoli tecnologici e dell'intelligenza artificiale, che ha interessato anche produttori di semiconduttori come Nvidia e Amd.

Origini italiane di Dario Amodei e storia di Anthropic

Dario Amodei, nato a San Francisco da una famiglia di origini italiane, ha guidato Anthropic dalla sua fondazione nel 2021 insieme alla sorella Daniela Amodei, presidente e cofondatrice della società. La sua esperienza include ruoli chiave in Google e come vicepresidente della ricerca in OpenAI prima di avviare il progetto con i modelli linguistici Claude. Anthropic è oggi una delle principali competitor di OpenAI, con più della metà delle società Fortune 500 che utilizza i suoi servizi secondo i dati presentati durante la cerimonia al Nasdaq.

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Il contesto economico e le incertezze sugli investimenti AI

La quotazione record di Anthropic non ha riuscito a dissipare i timori di Wall Street sulla sostenibilità delle valutazioni nel settore tecnologico. Gli investitori restano scettici sulla capacità delle aziende di trasformare gli enormi investimenti in infrastrutture di intelligenza artificiale in profitti adeguati. L'entusiasmo iniziale per l'Ipo si è scontrato con una chiusura negativa dei tre principali indici azionari statunitensi, che avevano registrato perdite superiori al 2% già il giorno precedente, giovedì 19 novembre.

Il soggiorno riservato di Amodei nel Salento

Mentre il mercato azionario affronta la seconda giornata di ribassi, Dario Amodei si trova in Italia con il massimo riserbo sulla sua destinazione finale. Non sono stati comunicati appuntamenti ufficiali o incontri istituzionali, e secondo le indiscrezioni delle testate locali il CEO potrebbe trascorrere alcuni giorni di vacanza in un resort del brindisino. Al momento non ci sono conferme sulla struttura scelta né sulla durata effettiva del suo soggiorno in Puglia.