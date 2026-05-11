Dario Scuderi: dalla promessa al terzino destro del Borussia a talent scout

Dario Scuderi è stato una promessa nel settore giovanile del Borussia Dortmund, ma un grave infortunio l'ha costretto a rinunciare alla carriera da calciatore professionista. Oggi lavora come osservatore di giovani talenti per il club e ha scoperto e ingaggiato diversi talenti in passato.

Nel 2016 Thomas Tuchel voleva fare di Dario Scuderi il nuovo terzino destro del BVB. Un grave infortunio ha quasi messo fine alla sua carriera, mettendo a rischio persino la sua gamba.

Oggi Scuderi lavora come osservatore per il Dortmund.

"Il mio sogno è lavorare come osservatore o allenatore nel vivaio del Dortmund. Ed è proprio lì che mi vedo", aveva detto Dario Scuderi a SPOX nel marzo 2022, quando gli chiesero dove si vedesse nel 2026. A poco più di cinque anni di distanza, è chiaro che il ventottenne ha trasformato quel sogno in realtà. Scuderi lavora per il BVB come osservatore di giovani talenti.

Viaggia in tutto il mondo alla ricerca di promesse da proporre al Borussia. Dal 2019, quando ha smesso di giocare, ha portato a Dortmund diversi talenti. Nel 2021 ha ingaggiato Filippo Mane dalla Sampdoria Genoa U19 e ha scoperto Samuele Inacio e Luca Reggiani, già promossi in prima squadra quest'anno.

"È fantastico: viaggio spesso in Europa, vedo molti Paesi e tanti buoni giocatori. Adoro guardare e analizzare il calcio", dice Scuderi





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