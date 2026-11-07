Dark Web, taglia sui dati personali di 18 figure pubbliche: quattro italiani nell'elenco

Sul dark web compare una lista di 18 personalità con richieste di denaro per nuovi dati personali. Quattro sono italiani e la premier Giorgia Meloni ha espresso solidarietà.

Un gruppo che opera nel dark web ha pubblicato un elenco di 18 personalità, diffondendo informazioni personali e offrendo una taglia per ottenerne di nuove. Tra i nomi figurano quattro italiani, e la vicenda è seguita con attenzione dal governo guidato dalla premier Giorgia Meloni. Il ministro degli Esteri, titolare della Farnesina, ha commentato la vicenda sottolineando la necessità di lavorare per la pace, affinché non si ripeta quanto accaduto con la Federazione Russa.

Secondo quanto riportato, il bersaglio delle minacce non è più soltanto il funzionamento di istituzioni o attività economiche, come i sistemi di refrigerazione dei supermercati o le banche del sangue, colpiti nei giorni precedenti da attacchi informatici. Questa volta a essere colpite sono le persone fisiche. Il passaggio è stato definito dalle fonti come il segnale di un'escalation preoccupante della guerra ibrida in corso.

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Dark Web, come funziona la taglia sui dati personali

Il meccanismo descritto dalle fonti prevede la pubblicazione di nomi e informazioni personali di persone selezionate, accompagnata dall'invito rivolto agli utenti a fornirne di nuove in cambio di pagamento. In questo modo la lista non resta statica, ma si trasforma in un mercato di dati sensibili costruito attorno a personalità note.

Il dettaglio più rilevante riguarda il fatto che l'elenco comprende 18 nomi, quattro dei quali di cittadini italiani. Le fonti non indicano però quali dati siano stati diffusi per ciascuna persona, né risultano verifiche pubbliche sulla provenienza esatta delle informazioni pubblicate. Su questi aspetti non è ancora disponibile un quadro completo.

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Reazioni della politica e della diplomazia russa

La reazione più immediata è arrivata dal ministro degli Esteri, che ha collegato la vicenda alla necessità di costruire la pace e di evitare che episodi simili si ripetano. Il titolare della Farnesina ha puntato l'attenzione sul ruolo della Federazione Russa, senza entrare nel merito di responsabilità operative legate alla pubblicazione della lista.

La replica dell'ambasciata russa in Italia ha assunto un tono ironico, con una frase riportata dalle fonti che invitava a non trasformare il confronto in una discussione centrata su altro. Nel frattempo il messaggio ha raccolto una risposta trasversale: numerosi esponenti delle forze politiche hanno espresso solidarietà alle persone coinvolte, in un segnale di unità bipartisan. Meloni ha preso posizione pubblicamente sulla vicenda.

Attacco al Brennero e indagine della Procura di Parigi

La Procura di Parigi ha aperto un fascicolo per verificare se dietro i diversi episodi vi sia una regia unica. Nel mirino dell'inchiesta c'è anche la società BBT SE, responsabile della costruzione della galleria di base del Brennero, la cui violazione del sistema informatico è avvenuta il 17 ottobre.

BBT SE ha confermato l'intrusione nei propri sistemi, precisando che non sono state coinvolte carte di credito. Il gruppo era già noto per il furto di dati sensibili e per richieste di denaro in cambio della mancata divulgazione delle informazioni. La stessa società ha fatto sapere che il dato è stato oggetto di verifica, mentre le autorità continuano a stabilire la portata reale dell'accesso.

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Nel quadro più ampio, la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde ha osservato che gli attacchi informatici stanno crescendo in modo esponenziale in questo periodo, un dato che alimenta la preoccupazione per la sicurezza dei cittadini e delle infrastrutture strategiche. Le prossime tappe saranno legate agli esiti dell'indagine francese e agli eventuali aggiornamenti forniti dalle autorità italiane sulla tutela delle persone inserite nell'elenco.