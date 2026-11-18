Il ministro Darmanin avverte che Mélenchon batte Le Pen. Esorta Retailleau e Attal a ritirarsi per sostenere Philippe in vista del ballottaggio 2027.

Il ministro della Giustizia francese, Gérald Darmanin, ha espresso una preoccupazione crescente riguardo alle prossime elezioni presidenziali del 2027, dichiarando che il leader della Francia Insubmessa, Jean-Luc Mélenchon, potrebbe vincere il secondo turno qualora si trovasse ad affrontare la leader dell'estrema destra Marine Le Pen. Questa affermazione, rilasciata in un'intervista al canale televisivo LCI martedì 18 novembre 2026 a Parigi, rappresenta un allarme politico significativo per l'area centrista governativa.

Scenario shock Mélenchon contro Le Pen

Darmanin, membro del partito centrista Renaissance del presidente Emmanuel Macron, ha sottolineato che un ballottaggio tra questi due candidati estremisti sarebbe uno shock enorme per il Paese. Secondo la sua analisi, la popolazione di orientamento di sinistra, culturalmente forte e dotata di leader d'opinione estremamente influenti con imperativi morali molto saldi, voterebbe probabilmente per Mélenchon in tale scenario. Il ministro ha aggiunto che l'unica strategia efficace per garantire che il leader della sinistra radicale non diventi mai presidente della Repubblica è impedirgli di accedere al secondo turno.

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Chiamata all'unità dei candidati centristi

Per evitare questo esito, Darmanin ha lanciato un appello diretto ai principali esponenti politici del centro. Ha esortato Bruno Retailleau, leader del partito di centro-destra Les Républicains (LR), e Gabriel Attal, ex primo ministro e leader di Renaissance, a ritirarsi dalla corsa presidenziale. L'obiettivo è unire tutte le forze moderate dietro un unico candidato, identificato nell'ex primo ministro Edouard Philippe. Questa mossa mirata cerca di consolidare il voto centrista prima delle urne, nonostante la frammentazione attuale del panorama politico.

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Impopolarità di Macron e vuoto politico

La strategia di Darmanin nasce anche dal contesto di declino del partito del presidente. L'impopolarità di Emmanuel Macron, vicino alla fine dei suoi due mandati, ha svuotato il terreno politico centrista, rendendo difficile resistere alle spinte dei due poli opposti. I sondaggi d'opinione hanno costantemente indicato che Marine Le Pen vincerebbe qualsiasi ballottaggio contro Jean-Luc Mélenchon, lasciando il centro in una posizione di grande debolezza strategica. La mancanza di un forte candidato di centro rischia di forzare gli elettori moderati verso scelte di opposizione radicale.

Calendario elettorale e prossime mosse

Il primo turno delle elezioni presidenziali è ufficialmente previsto per il 18 aprile 2027, con un probabile ballottaggio fissato per il 2 maggio 2027. Le dichiarazioni di Darmanin arrivano in un momento cruciale per la formazione delle alleanze. Se i candidati centristi non riusciranno a trovare un accordo rapido, il rischio di un ballottaggio tra le estremità dello spettro politico potrebbe diventare realtà. La storia recente ha mostrato che la frammentazione dei voti facilita l'ascesa di candidati non tradizionali al secondo turno. La comunità politica nazionale ora osserva se Philippe potrà raccogliere sufficienti sostenitori per presentarsi come unica alternativa credibile ai due leader estremi.