Darmian verso il ritorno al Torino: l'Inter non rinnova, il giocatore gradisce l'idea

Davide Darmian, in scadenza di contratto con l'Inter, potrebbe tornare a vestire la maglia del Torino. Il giocatore ha dato la sua disponibilità e i contatti tra la dirigenza granata e i suoi rappresentanti sono in corso. Ultime notizie dal calciomercato italiano.

Il futuro di Davide Darmian , il cui contratto con l' Inter scade il 30 giugno, appare sempre più definito. Il giocatore ha ricevuto indicazioni chiare dalla dirigenza nerazzurra riguardo alla mancata intenzione di rinnovare l'accordo.

Questa situazione ha aperto diverse possibilità per il difensore classe 1989, e tra queste spicca un possibile ritorno al Torino, club dove ha lasciato un segno indelebile. Darmian ha espresso piena disponibilità a vestire nuovamente la maglia granata, dimostrando un forte legame con la città e con la società. Il suo rapporto con il presidente Urbano Cairo e con il direttore sportivo Petrachi è eccellente, un fattore che potrebbe facilitare l'operazione.

Darmian ha disputato ben 151 partite con il Torino, dal 2001 al 2015, contribuendo in maniera significativa alla crescita della squadra, culminata con la storica qualificazione agli ottavi di finale di Europa League sotto la guida di Giampiero Ventura. Questo passato glorioso e l'affetto della tifoseria rendono il ritorno a Torino un'opzione particolarmente allettante per il giocatore.

La dirigenza granata, consapevole del valore e dell'esperienza di Darmian, sta mantenendo contatti costanti con i suoi rappresentanti, valutando attentamente la possibilità di ingaggiarlo, soprattutto in caso di promozione in Serie A. Per questo motivo, si prevede che una decisione definitiva verrà presa prima della fine della stagione, per evitare che altre squadre si inseriscano nella trattativa. La concorrenza, infatti, potrebbe farsi sentire, rendendo più difficile l'operazione. Oltre alla situazione di Darmian, il mercato italiano è in fermento.

Si parla di possibili movimenti in diverse squadre. L'Inter, ad esempio, sembra aver individuato in Palestra il primo rinforzo per la fascia. A centrocampo, l'idea è quella di puntare su Perrone. Per quanto riguarda Frattesi, si vocifera di un possibile ritorno alla Roma.

Il Napoli è interessato a Joao Gomes e Rios. La panchina della Fiorentina potrebbe essere affidata a Vanoli o Grosso. Il Milan, dal canto suo, sta valutando diversi profili, tra cui Sorloth e Goretzka, considerati i primi colpi per la prossima Champions League. Allegri, allenatore del Milan, ha preferito non commentare le voci su Conte.

Chiellini, invece, ha sottolineato l'importanza di avere progetti a lungo termine, esprimendo fiducia in Spalletti come possibile guida del futuro. Ranieri ha salutato la Roma, ma potrebbe trovare spazio nella Nazionale. Motta è considerato un eroe della Lazio. La Serie B, infine, è ricca di giovani talenti italiani, come evidenziato da Gianluca Di Marzio.

Lerda ha sottolineato la pressione sull'Arezzo, che dovrà fare di tutto per ottenere la promozione in Serie B. Grosso, allenatore del Sassuolo, ha preferito non parlare del futuro, esprimendo orgoglio per il lavoro svolto. Palumbo, giocatore dell'Avellino, ha esaltato l'importanza del gol segnato per la squadra e per la stagione. Poluzzi, allenatore del Ravenna, ha sottolineato l'importanza dei playoff come opportunità.

Pinones-Arce ha espresso la sua felicità di continuare con la Fiorentina, sottolineando che si tratta solo dell'inizio di un percorso





TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Darmian Torino Inter Calciomercato Serie A Cairo Petrachi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Chi è l'arbitro 'portafortuna' di Milan-Juve. E torna il Var del caso Kalulu-BastoniTutte le designazioni arbitrali del prossimo turno di Serie A: Torino-Inter a Mariani

Read more »

Torino, Zapata punta la convocazione per la gara con l'Inter. Torna anche Ismajli(ANSA) - TORINO, 23 APR - Continua la marcia di avvicinamento del Torino all'appuntamento di domenica alle 18, quando al Grande Torino arriverà l'Inter di Chivu sempre più vicina allo scudetto. D'Av

Read more »

Il Torino non avrà Anjorin contro l'Inter. Il report medico sul centrocampista granataIl Torino ha comunicato che il calciatore Tino Anjorin è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo-contusivo all'anca sinistra. 'La prognosi verrà defin

Read more »

Torino-Inter, le probabili formazioni: Chivu con Barella, Calhanoglu e Sucic in mezzoLe ultime dai campi e le probabili formazioni di Torino-Inter (Domenica 26 aprile, ore 18.00, arbitra Mariani, diretta tv su DAZN e Sky): Come arriva il Torino Zapata punta almeno la convocazione, ma

Read more »

Torino, dal club di Cairo manifestazione di interesse per lo Stadio Olimpico Grande Torino(ANSA) - TORINO, 24 APR - C'e' una manifestazione di interesse della societa' di Urbano Cairo per lo stadio Grande Torino. La società Torino Fc ha formalizzato alla Città di Torino, fa sapere il Com

Read more »

Torino-Inter pronostico e quote, la chicca sul risultato esattoScopri il pronostico su Torino-Inter con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del match del 34° turno di campionato.

Read more »