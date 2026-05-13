Daryl Morey sostituito a Philadelphia 76ers da Bob Myers

Il capo della dirigenza dei Philadelphia 76ers, Daryl Morey, è stato sostituito da Bob Myers, ex capo dei Warriors, dopo sei stagioni alla guida della squadra.

I Philadelphia 76ers hanno deciso di separarsi dal capo della dirigenza Daryl Morey dopo sei stagioni alla guida della squadra. Il nuovo capo delle operazioni Bob Myers , ex capo degli Warriors, dirigerà la ricerca di una nuova figura dirigenziale di alto profilo.

L'allenatore Nick Nurse invece rimarrà al suo posto anche nella prossima stagione, dopo aver avuto degli effetti immediati sulla decisione di sollevare Daryl Morey dal suo incarico. Josh Harris, il proprietario della franchigia, ha pubblicato un comunicato spiegando le ragioni del suo gesto. Myers presiederà le operazioni ad interim in vista di un'estate cruciale per la squadra, in cui dovranno essere prese decisioni importanti.

'Ho enorme rispetto per Daryl sia personalmente che professionalmente' ha dichiarato Josh Harris. 'Gli sono grato per i suoi contributi nelle ultime sei stagioni, ma non abbiamo raggiunto le aspettative della città'. L'addio di Morey non verrà seguita da quello dell'allenatore, con due qualificazioni ai playoff e un secondo turno quest'anno dopo la rimonta da 1-3 al primo turno contro i Boston Celtics





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