Daspo 5 anni a tifoso Ferencváros per maglietta Mussolini a Milano

Un ultra del Ferencváros di 50 anni riceve daspo quinquennale dopo aver indossato una maglietta con Benito Mussolini a Milano il 5 novembre 2026.

Un tifoso ungherese di cinquant'anni, sostenitore dell' Ferencvaros, è stato formalmente denunciato per apologia di fascismo dopo un'incidente verificatosi il giovedì 5 novembre 2026. L'uomo, che indossava una maglietta raffigurante il volto di Benito Mussolini, è stato individuato in piazza Duomo a Milan o, luogo di raduno prima dell'incontro di Europa League contro il Milan. L'episodio ha scatenato una immediata reazione delle forze dell'ordine e dell'amministrazione sportiva locale, segnando un episodio di grave tensione durante l'evento calcistico.

Identificazione ai tornelli del Meazza

Le autorità hanno portato a termine l'identificazione del soggetto durante le operazioni di filtraggio allo stadio Meazza. L'uomo si trovava tra i circa 4mila tifosi ungheresi che si erano raggruppati nell'area prima della partenza per la partita. I poliziomi impegnati nel servizio di ordine pubblico lo hanno individuato ai tornelli di accesso e bloccato, avviando le procedure legali necessarie per l'accaduto. Questa fase di controllo ha permesso di collegare l'individuo al reato di apologia di fascismo, dato il contenuto provocatorio del capo di abbigliamento.

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Decisione del Questore Bruno Megale

Il Questore di Milano, Bruno Megale, ha emesso nei confronti dell'ultra di estrema destra un daspo della durata di cinque anni. Questo provvedimento lo interdice l'accesso a tutti gli impianti sportivi italiani ed europei in cui si disputano partite di calcio. La misura è stata disposta come conseguenza diretta dell'uso di un'immagine storica del dittatore fascista durante un evento pubblico di massa. La Questura di Milano ha confermato che la decisione è stata presa con tempestività per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme antiviolenza negli stadi.

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Ulteriori indagini su striscione e piazza Duomo

Le attività investigative non si sono limitate al singolo individuo identificato, ma stanno estendendo la portata delle indagini verso altri responsabili. La Questura fa sapere che sono ancora in corso ulteriori attività per identificare responsabili di condotte costituenti reato verificatesi prima della partita in piazza Duomo. Tra questi episodi è stato rilevato l'esposizione di uno striscione con la scritta We have to defend Europe, interpretato come una provocazione ideologica. Queste ricerche sono cruciali per colmare il quadro completo degli eventi verificatisi nel centro storico milanese durante la giornata del match.

Impatto sul contesto calcistico e futuro

L'evento ha avuto un immediato impatto sulla percezione della sicurezza tra i tifosi e le istituzioni locali. L'uso di simboli fascisti in una città come Milano, con la sua storia di resistenza, è considerato un gesto estremamente grave dalle autorità preposte. Il daspo quinquennale rappresenta una misura dissuasiva potente, destinata a impedire al tifoso di partecipare a qualsiasi evento calcistico nell'area europea. Il caso sottolinea l'impegno delle forze dell'ordine nel contrastare l'estremismo e la glorificazione del fascismo negli stadi e nelle piazze pubbliche.