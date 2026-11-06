Daspo cinque anni a tifoso Ferencváros per divisa Mussolini

La Polizia di Milano emette il Daspo di cinque anni contro un ultras ungherese del Ferencváros. Sequestrata la maglia con Mussolini per simboli fascistoidi.

Le autorità di Polizia a Milano hanno disposto un Daspo di cinque anni contro un singolo tifoso della squadra ungherese Ferencváros. Il provvedimento severo è stato applicato in seguito alla presenza di migliaia di sostenitori durante una partita di Europa League, nonostante la maggior parte dei presenti non abbia subito conseguenze legali immediate. L'intervento specifico ha riguardato esclusivamente l'identificazione di un individuo che indossava abbigliamento con simboli controversi.

Identificazione e sequestro in Piazza Duomo

Un uomo di 50 anni è stato individuato dalla Polizia durante le fasi di filtraggio e controllo dell'ordine pubblico. I funzionari di polizia hanno notato il soggetto nel primo pomeriggio, mentre si trovava in Piazza Duomo, con addosso una maglietta recante l'immagine del volto di Benito Mussolini. Accanto a lui, un centinaio di altri ultras di estrema destra esponeva striscioni in difesa dell'Europa e contro il movimento LGBT. Per il tesserato del Ferencváros è scattata la denuncia per violazione della Legge Mancino, che proibisce le manifestazioni di odio razziale, etnico, nazionale e religioso.

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Il Daspo e le limitazioni sportive

Il questore di Milano ha firmato l'ordine di divieto di accesso agli impianti sportivi, valido per un periodo di cinque anni completi. Questo provvedimento, noto come Daspo, interdice formalmente all'individuo l'ingresso in tutti gli stadi situati nel territorio della Repubblica Italiana. La restrizione si estende inoltre agli altri Stati membri dell'Unione Europea dove verranno disputate le manifestazioni calcistiche del Ferencváros. La maglia con l'effige di Benito Mussolini è stata sequestrata come prova documentale della violazione delle norme contro i simboli discriminatori.

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Indagini in corso su altri responsabili

Le forze dell'ordine stanno portando avanti ulteriori accertamenti per identificare gli altri responsabili di reati verificatisi nella stessa giornata a Piazza Duomo. Sebbene solo uno sia stato ufficialmente denunciato finora, la Polizia sta analizzando il comportamento collettivo degli ultrà presenti. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la catena degli eventi e le responsabilità specifiche di ciascun soggetto per eventuali azioni legali future. La situazione rimane sotto stretta osservazione per garantire la sicurezza pubblica.