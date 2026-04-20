Data Breach e App invasive: Poste Italiane e Postepay multate per oltre 12 milioni di euro dal Garante

Il Garante della Privacy ha sanzionato Poste Italiane e Postepay per il monitoraggio illecito dei dati utente tramite le proprie applicazioni, imponendo multe milionarie e l'obbligo di adeguamento dei sistemi.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha recentemente emesso un provvedimento sanzionatorio di grande rilevanza che colpisce direttamente le società Poste Italiane e Postepay SpA. A seguito di un’approfondita istruttoria, avviata in risposta a un elevato numero di segnalazioni e reclami pervenuti da parte degli utenti, l’Autorità ha riscontrato un trattamento illecito di dati personali legato al funzionamento delle applicazioni BancoPosta e Postepay.

Il fulcro della questione risiede nelle modalità con cui tali app gestivano i dati sensibili dei clienti: le applicazioni imponevano, come condizione indispensabile per l'accesso e l'utilizzo dei servizi digitali, l'obbligo di concedere un'autorizzazione al monitoraggio costante di numerose informazioni contenute nei dispositivi mobili. Nello specifico, il software analizzava sistematicamente le applicazioni installate e quelle attualmente in esecuzione sullo smartphone, con la giustificazione dichiarata dalle aziende di voler prevenire il rischio di software malevoli. Tuttavia, l'Autorità ha ritenuto che tale approccio rappresentasse un’ingerenza sproporzionata e eccessivamente invasiva nella vita privata degli utenti, non essendo minimamente giustificata dal principio di stretta necessità finalizzata alla sicurezza delle transazioni. Le irregolarità emerse durante il procedimento non si sono limitate alla raccolta dati invasiva, ma hanno rivelato un quadro più complesso di inadempienze normative. Il Garante ha infatti evidenziato carenze strutturali nell'informativa fornita agli utenti, che non permetteva una piena comprensione di come venissero gestiti i dati personali, oltre alla totale assenza di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, nota come DPIA, obbligatoria per trattamenti di tale portata. Sono state inoltre riscontrate criticità riguardanti l'adozione di misure di sicurezza informatiche inadeguate, politiche di conservazione dei dati non conformi agli standard minimi richiesti dal GDPR e irregolarità nella designazione dei responsabili del trattamento dei dati. Queste violazioni sistemiche hanno spinto l'Autorità a imporre sanzioni amministrative pecuniarie di entità considerevole: 6.624.000 euro nei confronti di Poste Italiane e 5.877.000 euro a carico di Postepay SpA. Il Garante ha inoltre ordinato alle due società di interrompere immediatamente ogni trattamento dei dati oggetto di contestazione e di procedere a un celere adeguamento delle proprie procedure operative per garantire la piena tutela della privacy dei consumatori. L'intervento dell'Autorità si configura come un segnale di monito per tutte le grandi realtà aziendali che operano nel settore dei servizi finanziari digitali. L'obbligo di garantire la sicurezza delle transazioni non può mai tradursi in una sorveglianza indiscriminata dei dispositivi degli utenti, che devono rimanere protetti da intrusioni ingiustificate nella propria sfera privata. Le aziende sono ora chiamate a un radicale cambio di rotta: non basta dichiarare la sicurezza come priorità se questa viene perseguita attraverso pratiche che violano il diritto fondamentale alla protezione dei dati. Poste Italiane e Postepay SpA avranno l'obbligo di trasmettere al Garante un resoconto dettagliato delle misure correttive adottate e delle tempistiche relative alla messa in conformità dei sistemi. La decisione conferma la linea ferma del Garante nel perseguire l'uso scorretto di algoritmi e tecniche di monitoraggio che, pur celandosi dietro la finalità di prevenzione delle frodi, finiscono per ledere la riservatezza delle comunicazioni e dei dati degli individui, segnando un importante precedente per l'ecosistema digitale italiano ed europeo





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