Dati lavoro Usa e inflazione alta: la Fed si trova di fronte al dilemma dei tassi e alle pressioni di Trump

I forti dati sull'occupazione a maggio e l'inflazione persistente negli Stati Uniti stanno spostando le aspettative verso un possibile rialzo dei tassi, in contrasto con i desideri dell'amministrazione Trump che punta a tassi bassi per le elezioni di midterm.

Crescita economica forte e inflazione persistente creano un dilemma per la Federal Reserve e per l'amministrazione Trump . I dati sul lavoro di maggio hanno superato le attese, con 172 mila nuovi posti creati e un tasso di disoccupazione stabile al 4,3%.

Tuttavia, questo risultato positivo ha spaventato i mercati, causando il crollo di Wall Street e un aumento dei rendimenti dei titoli di Stato. La ragione è che una crescita così sostenuta, combinata con un'inflazione che rimane alta (Pce al 3,8% annuo ad aprile), alimenta i timori di un surriscaldamento dell'economia.

Questo scenario rende improbabile un taglio dei tassi di interesse e più concreto il rischio di un loro rialzo, esattamente l'opposto di ciò che desidera il presidente Trump, che punta a tassi bassi in vista delle elezioni di midterm. Il mercato del lavoro americano aveva mostrato segni di debolezza nel 2025, ma nei primi mesi del 2026 ha registrato una ripresa significativa, con una media di 113 mila nuovi posti mensili nei primi cinque mesi.

Tuttavia, la crescita salariale (3,4% annuo) resta inferiore all'inflazione, riducendo il potere d'acquisto dei lavoratori. L'inflazione è sostenuta anche dall'impennata dei prezzi energetici dopo gli attacchi in Iran e il blocco dello Stretto di Hormuz, come evidenziato dal Beige Book della Fed. Il Fondo MonetarioInternazionale ha posticipato le stime di rientro dell'inflazione al 2% alla fine del 2027, raccomandando cautela.

All'interno della Fed, alcuni membri del comitato di politica monetaria hanno già aperto a un possibile rialzo dei tassi se l'inflazione persisterà, una posizione che potrebbe becoming majority al meeting del 16 giugno. Trump, che ha fatto della riduzione dei tassi una priorità politica e pragmatica, ha prima esercitato pressioni su Jerome Powell e poi nominato Kevin Warsh come nuovo presidente della Fed, sperando in una banca centrale più accomodante.

Tuttavia, i dati economici e le dinamiche inflazionistiche stanno ponendo la Fed su una traiettoria diversa, creando un conflitto tra gli obiettivi della Casa Bianca e gli imperativi della stabilità dei prezzi





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