Daveigh Chase, attrice di Lilo & Stitch, trovata rachitica per strada prima di morire: era dipendente da eroina e fentanyl

L'attrice bambina, star di Lilo & Stitch e Donnie Darko, è deceduta a 30 anni dopo essere stata ricoverata per malnutrizione. Il manager e la sorellastra avevano ingaggiato un investigatore per ritrovarla, ma non hanno fatto in tempo.

Daveigh Chase , l' attrice bambina che aveva incantato il pubblico con le sue interpretazioni in 'Lilo & Stitch', 'Donnie Darko' e 'La città incantata', è morta il 16 giugno 2026 a Los Angeles all'età di 30 anni.

Le cause del decesso sono state attribuite a una sepsi conseguente a meningite e infezione del sangue, ma la vera tragedia si era consumata nei mesi precedenti, quando la giovane era stata trovata in stato di grave malnutrizione nel quartiere Skid Row, simbolo della povertà e della dipendenza nella metropoli californiana. Immagini diffuse dal New York Post mostravano una figura irriconoscibile rispetto alla brillante attrice di un tempo, ridotta a pelle e ossa, vagante per le strade.

Il suo storico manager, John Ryan, ha raccontato di averla cercata disperatamente insieme alla sorellastra Gaia Brown, arrivando a ingaggiare un investigatore privato dopo aver visto quelle immagini. Purtroppo, non sono riusciti a salvarla in tempo. Secondo quanto ricostruito, la dipendenza da eroina e fentanyl aveva progressivamente distrutto la vita di Chase, allontanandola dalla famiglia e dagli amici.

Ryan ha spiegato di essere riuscito a parlare con lei al telefono a fine 2025, dopo averla vista nel filmato, proponendole di entrare in una struttura di riabilitazione. Ma l'attrice era scomparsa di nuovo, fino al ricovero all'inizio di giugno 2026 per malnutrizione. Le sue condizioni erano ormai compromesse: il corpo stremato non ha retto alle infezioni che l'hanno colpita, portandola alla morte in ospedale. Gaia Brown, sorellastra, ha dichiarato: 'Eravamo così vicini a trovarla.

Daveigh era la persona più dolce e luminosa di Hollywood. Non riesco a credere che sia reale. La sua eredità e il suo lavoro vivranno per sempre.

' Nel caos seguito alla notizia, è emerso anche un tentativo di truffa: un uomo identificatosi come Roy Hernandez ha aperto una raccolta fondi su GoFundMe spacciandosi per il fidanzato di Chase. Nella descrizione della campagna, scriveva di volerla proteggere e di averle dato amore e conforto, ma Ryan ha smentito ogni legame, rivelando che nessuno tra amici e familiari conosceva quell'uomo.

Inoltre, l'attrice disponeva di un fondo fiduciario presso la SAG (Screen Actors Guild) sufficiente a coprire tutte le spese. Una vita spezzata dalla droga, finita su un marciapiede di Los Angeles, denutrita e sola. La notizia ha scosso il mondo dello spettacolo, che ricorda Daveigh Chase non solo per i suoi talenti precoci, ma anche per la tragica parabola che l'ha condotta a una morte tanto prematura quanto evitabile





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