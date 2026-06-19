Daveigh Chase morta a 35 anni, scoppia la bufera sulla raccolta fondi del fidanzato

La morte dell'attrice Daveigh Chase, nota per The Ring e Lilo & Stitch, è avvolta da una faida legale e mediatica dopo che il fidanzato ha avviato una raccolta fondi online. L'ex manager accusa il compagno di aver isolato la star e di aver orchestrato una truffa, mentre la famiglia chiede il blocco della campagna. Indiscrezioni rivelano un precedente ricovero per malnutrizione.

Daveigh Chase , celebre attrice statunitense nota per il ruolo di Samara nel cult horror The Ring e per aver doppiato Lilo in Lilo & Stitch, è deceduta a soli 35 anni.

La notizia della sua scomparsa è stata immediatamente investita da una pesante faida mediatica e legale scatenata da una raccolta fondi online avviata dal suo fidanzato. Al centro della bufera c'è la piattaforma GoFundMe, sulla quale il compagno dell'attrice ha richiesto contributi per le spese mediche e funerarie. L'ex manager e amico fraterno di Daveigh, John Ryan, ha però lanciato un appello ai fan, esortandoli a non versare alcuna somma e definendo la raccolta falsa.

Ryan ha dichiarato che il patrimonio dell'attrice possiede già tutte le risorse necessarie per coprire le spese della cremazione, e che il padre di Daveigh, John Schwallier, non ha mai autorizzato il fidanzato a gestire le esequie o a cedere diritti. L'ex manager ha inoltre accusato il compagno di aver isolato Chase durante la sua malattia, di aver nascosto il peggioramento delle sue condizioni e di averla portata in ospedale in stato grave senza avvisare la famiglia, al fine di controllare la narrazione dei fatti.

L'entourage e i parenti si sono detti disgustati dalle condizioni in cui versava l'attrice prima del decesso, dipingendo un quadro in cui il fidanzato avrebbe cercato di strumentalizzare la loro storia come un dramma romantico per ottenere denaro. Il fidanzato, dal canto suo, ha replicato tramite TMZ definendo false al 100% le insinuazioni sulla legittimità della raccolta. Nel frattempo, la famiglia sta muovendo azioni legali per segnalare e bloccare la pagina GoFundMe.

Secondo quanto riportato, sul sito di crowdfunding il fidanzato aveva sostenuto che Daveigh fosse stata colpita da meningite e da gravi infezioni del sangue, mentre indiscrezioni di TMZ indicano che l'attrice era già stata ricoverata d'urgenza all'inizio di giugno per un grave stato di malnutrizione. La vicenda thus si complica in un contesto di accuse reciproche, mentre si cerca di fare chiarezza sulle reali cause del decesso e sulla gestione del patrimonio della giovane star





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