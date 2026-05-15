David Beckham è diventato Mr. Miliardo: l'ex calciatore nella classifica dei più ricchi del Sunday Times

L'ex calciatore David Beckham e la moglie Victoria si sono piazzati nella classifica dei più ricchi del Sunday Times grazie a investimenti oculati e diversificati e a lucrose sponsorizzazioni.

David Beckham è diventato Mr. Miliardo: l'ex calciatore (con la moglie Victoria ) nella classifica dei più ricchi del Sunday Times Grazie a investimenti oculati e diversificati e a lucrose sponsorizzazioni, il patrimonio di famiglia dell'attuale proprietario dell'Inter Miami ha raggiunto livelli record che ha permesso alla coppia di piazzarsi tra i più ricchi del mondo.

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