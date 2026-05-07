David di Donatello 71: Tra il Glamour di Cinecittà e il Grido degli Invisibili

Un resoconto dettagliato della 71esima edizione dei David di Donatello, segnata dal contrasto tra il successo del cinema nazionale e le proteste dei lavoratori del set.

L'atmosfera della serata è stata definita da un dualismo stridente. Da un lato, l'opulenza del nuovo Teatro 23 di Cinecittà , dove l'élite del cinema italiano si è riunita per celebrare i propri successi attraverso la consegna dei David di Donatello.

Dall'altro lato, proprio fuori dagli studios, lungo la via Tuscolana, si è consumato un dramma sociale molto più silenzioso ma altrettanto potente. Il presidio dei 'Contro-David', organizzato dal sindacato Usb Cinema e dal movimento #siamoaititolidicoda, ha dato voce a chi solitamente resta nell'ombra. I lavoratori e le maestranze dei set, indossando maschere bianche, hanno voluto simboleggiare la loro invisibilità, denunciando l'assenza di un rinnovo contrattuale dignitoso.

Questo contrasto tra l'oro delle statuette e il bianco spettrale delle maschere ha fatto da cornice a una cerimonia condotta da Flavio Insinna e Bianca Balti, trasmessa in diretta nazionale su Rai1, trasformando l'evento in un riflesso delle tensioni interne all'industria cinematografica odierna. La serata è stata dominata da un duello artistico di altissimo livello, un testa a testa tra la consacrazione internazionale e l'audacia dell'autore indipendente.

Da una parte c'era La Grazia di Paolo Sorrentino, arrivato alla finale con ben 14 nomination. Il film, presentato all'apertura della Mostra di Venezia 2025, vede un magistrale Toni Servillo nei panni di un Presidente della Repubblica tormentato dal dubbio di concedere o meno la grazia, un tema che risuona fortemente con l'attualità politica italiana. Dall'altra parte si stagliava Le città di pianura di Francesco Sossai, favorito con 16 candidature.

Quest'opera, debuttata con successo a Cannes nel Certain Regard, racconta le vicende di due personaggi marginali, interpretati da Pierpaolo Capovilla e Sergio Romano, in un viaggio on the road attraverso le terre del Nordest. La scelta dei 1800 giurati ha rappresentato una sfida tra due visioni diverse del cinema: quella barocca e riflessiva di Sorrentino e quella cruda e autentica di Sossai, sottolineando la ricchezza espressiva del prodotto audiovisivo italiano.

Un momento di forte impatto emotivo è arrivato con la vittoria di Matilda De Angelis, premiata come migliore attrice non protagonista per il film Fuori di Mario Martone. Al momento della consegna della sua seconda statuetta, l'attrice ha scelto di non limitarsi ai ringraziamenti di rito, dedicando il premio ai propri genitori e lanciando un grido di allarme contro l'impoverimento culturale che sta colpendo l'Italia.

In un gesto di solidarietà verso chi manifestava fuori dai cancelli, De Angelis ha denunciato l'umiliazione subita dall'intera categoria dei lavoratori del cinema, definendoli la sua famiglia. Questo intervento ha rotto la patina di perfezione della serata, riportando l'attenzione sulle difficoltà materiali di chi rende possibile la magia del cinema, ben lontano dai riflettori del red carpet. Nonostante le tensioni, i numeri del cinema italiano offrono spunti di ottimismo.

L'edizione ha visto la partecipazione di 118 film, di cui 36 opere prime, a dimostrazione di una vitalità creativa sorprendente. Mentre i blockbuster americani come Il Diavolo veste Prada 2 dominano i botteghini globali, i titoli nazionali hanno mantenuto una quota di mercato solida, attestandosi al 37,7 per cento.

Un ruolo fondamentale in questo successo è stato giocato da Checco Zalone, il cui film Buen camino ha incassato 76,5 milioni di euro, vincendo il David dello Spettatore, nonostante l'assenza dell'artista dalla cerimonia. La serata è stata inoltre animata da performance musicali, come quella di Annalisa con i suoi successi Bang bang ed Esibizionista, e dalla presenza di ospiti illustri come Stefania Sandrelli, prossima agli 80 anni, e l'attore Matthew Modine, che hanno cercato di dare ritmo a una liturgia di consegne a tratti eccessivamente lunga, data la durata complessiva di quattro ore.

La serata si è conclusa con l'omaggio ai grandi maestri e lo sguardo rivolto al futuro. I premi alla carriera sono andati a figure monumentali come Gianni Amelio e Bruno Bozzetto, mentre Vittorio Storaro e Ornella Muti hanno ritirato i loro riconoscimenti. La fiducia nelle istituzioni è prevalsa sulla contestazione, in linea con le parole del Presidente Sergio Mattarella, che ha definito il cinema un vanto del Paese da sostenere e incoraggiare.

Tuttavia, resta un retrogusto amaro guardando all'orizzonte internazionale: l'imminente Festival di Cannes non vedrà quest'anno film italiani in gara ufficiale, limitandosi alla presenza di un documentario su Vittorio De Sica nella sezione Classics. Questo dato suggerisce che, sebbene il mercato interno sia in salute, la sfida per riposizionare il cinema d'autore italiano ai vertici della scena mondiale rimane aperta e complessa





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