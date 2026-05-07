David di Donatello 71: Trionfo dell'outsider e grido di protesta del cinema italiano

La 71esima edizione dei David di Donatello celebra il successo de Le città di pianura, ma si tinge di polemiche per i tagli ai fondi e le tensioni tra artisti e Ministero della Cultura.

La settantasunesima edizione dei David di Donatello ha rappresentato un momento di profonda dicotomia per il mondo della settima arte in Italia. Da un lato, la celebrazione del talento e della creatività, che ha visto il trionfo inaspettato di un vero e proprio outsider; dall'altro, un clima di tensione palpabile, alimentato dalle grida d'aiuto di migliaia di lavoratori del cinema che si trovano oggi a lottare contro tagli drastici ai fondi pubblici.

Il grande protagonista della serata è stato senza dubbio il film 'Le città di pianura', diretto da Francesco Sossai, che ha letteralmente travolto la concorrenza portando a casa ben otto statuette. I riconoscimenti spaziano dal premio per il miglior film a quello per la miglior regia, passando per la produzione, la sceneggiatura originale, il montaggio, la canzone originale e il casting.

Sergio Romano, premiato come miglior attore protagonista, ha colto l'occasione del suo discorso per fare una riflessione toccante sul bisogno di visibilità del nostro Paese, paragonando l'Italia a un bambino che ha necessità di essere guardato e riconosciuto negli occhi degli altri per poter crescere e capire se stesso. Tuttavia, l'atmosfera di festa è stata costantemente incrinata dalle proteste delle associazioni di categoria. La serata non è stata solo una sfilata di abiti eleganti, ma un presidio politico.

Prima ancora della cerimonia, durante la visita istituzionale al Quirinale, Piera Detassis, presidente della Fondazione Accademia del Cinema Italiano, ha dato voce al malcontento collettivo leggendo una lettera che denunciava la difficoltà del dialogo tra le istituzioni e i professionisti del settore. Sebbene il Presidente Sergio Mattarella abbia cercato di rassicurare l'industria, definendo il cinema come un patrimonio nazionale indispensabile e sostenendo la ricerca di un equilibrio tra le diverse esigenze economiche, l'intervento del Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha acceso ulteriori polemiche.

Giuli ha infatti sollevato il problema di una distribuzione dei fondi pubblici che ha definito opaca, citando il caso del film 'Tutto il male del mondo' dedicato a Giulio Regeni, che è rimasto privo di finanziamenti. La promessa del Ministro di introdurre una maggiore coscienza morale nella gestione dei fondi è stata interpretata da molti come un'ingerenza o un segnale di ulteriore instabilità per un settore già in crisi profonda.

Questa tensione si è riversata direttamente sul palco, attraverso le parole del conduttore Flavio Insinna, che ha aperto la serata con un monologo amaro e riflessivo. Insinna ha avvertito che una nazione che smette di difendere la propria produzione cinematografica è una nazione che rinuncia a sognare, e peggio ancora, che smette di sognarsi in una versione migliore di sé stessa.

Tra i premi individuali, Aurora Quattrocchi ha vinto il David come miglior attrice protagonista per il film 'Gioia mia' di Margherita Spampinato, opera che ha ricevuto anche il premio per il miglior esordio. Matilda De Angelis ha invece trionfato come miglior attrice non protagonista per 'Fuori' di Mario Martone, mentre Lino Musella ha vinto il premio come miglior attore non protagonista per 'Nonostante' di Valerio Mastandrea.

Il discorso di Musella è stato uno dei momenti più accesi della serata, avendo citato Robert De Niro per sottolineare come l'arte rappresenti una minaccia per i regimi autocratici e avendo espresso un forte sostegno per la causa palestinese, chiedendo una libertà concreta per il popolo di quell'area. Le sorprese della serata non sono state solo positive.

Molti critici e appassionati hanno notato con rammarico la totale assenza di premi per 'La grazia' di Paolo Sorrentino e le mancate vittorie di Luca Guadagnino con il suo coraggioso 'Queer', film che molti ritenevano destinato a dominare diverse categorie. A chiudere il cerchio dei premi, 'Le assaggiatrici' di Silvio Soldini si è aggiudicato il David per la miglior sceneggiatura non originale, oltre ai riconoscimenti del pubblico giovane e per il miglior trucco.

In definitiva, la settantunesima edizione dei David di Donatello resterà nella memoria non solo per l'ascesa di nuovi talenti come Sossai, ma come il simbolo di un'industria cinematografica italiana eccellente nel prodotto finale ma fragile nelle sue fondamenta lavorative e finanziarie





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