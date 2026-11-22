David Filar percorre 190 chilometri del Connecticut in 30 ore per raccogliere fondi destinare all'acquisto di giocattoli per pazienti pediatrici in degenza.

David Filar sta portando avanti un'impresa straordinaria nel Connecticut, una corsa di oltre 190 chilometri in 30 ore dedicata a raccogliere fondi per l'acquisto di giocattoli da destinare ai bambini ricoverati in ospedale durante le festività natalizie. Questa iniziativa nasce dal desiderio personale dell'uomo di garantire che nessun piccolo paziente debba trascorrere il periodo di Natale lontano dalla propria famiglia a causa della malattia.

La motivazione personale e il progetto

David Filar ha spiegato a People che la sua decisione di correre non è solo una sfida personale, ma un modo concreto per restituire alla comunità qualcosa di prezioso. Durante la sua infanzia, ha sofferto del morbo di Crohn, una condizione che lo ha tenuto lontano da scuola per quasi metà dell'anno scolastico, costretto a trascorrere gran parte della sua adolescenza tra un ricovero e l'altro. Questa esperienza diretta gli ha permesso di comprendere appieno il dolore e la solitudine dei piccoli pazienti che si trovano ad affrontare la stessa situazione.

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Secondo quanto riferito a un'emittente locale, Filar ha perso quasi metà del suo anno scolastico a causa dei ripetuti ricoveri ospedalieri. Oggi, vuole vestire i panni di Babbo Natale grazie alla generosità degli estranei, portando un po' di felicità nei reparti pediatrici. La sensazione di vedere i sorrisi dei bambini, anche solo per un breve momento, è descritta come la più bella tra tutte quelle provate nella sua vita.

La strategia della corsa e gli obiettivi finanziari

Il piano prevede che Filar percorra quasi 190 chilometri del Connecticut in un totale di 30 ore di corsa continua. L'obiettivo principale di questa maratona non sportiva è raccogliere i fondi necessari per acquistare giocattoli per i piccoli pazienti. La raccolta fondi è strutturata in modo da massimizzare ogni contributo, poiché anche piccole cifre possono fare la differenza nell'acquistare un oggetto capace di regalare gioia immediata.

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Questa iniciativa si inserisce in una serie di tentativi precedenti simili. Nel novembre 2024, Filar ha già percorso circa 248 chilometri in quattro giorni attraverso il Massachusetts, riuscendo a raccogliere oltre 9mila euro. Questo successo precedente dimostra la fattibilità del progetto e la forte solidarietà che può mobilitare attorno a cause legate alla salute infantile e al benessere dei bambini.

L'impatto emotivo e le dichiarazioni

"Anche pochi soldi per comprare un giocattolo e regalare un po' di gioia fanno la differenza", ha dichiarato Filar, sottolineando l'importanza del gesto simbolico oltre al valore monetario. La sua missione è quella di trasformare la tristezza del ricovero in un ricordo positivo legato alle feste, dimostrando che la generosità delle persone può davvero cambiare l'esperienza di malattia per un bambino.

David Filar non si ferma alle parole, agendo concretamente per restituire speranza e allegria. La sua storia di sopravvivenza e resilienza, unita alla volontà di aiutare altri, rende questa corsa una metafora potente della capacità umana di trasformare il dolore in forza per il prossimo.