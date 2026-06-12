David Hockney, una delle figure più influenti dell'arte contemporanea, è morto a 88 anni. Leggi tutto

Laureato a Cambridge, David Hockney è stato uno dei protagonisti della scena artistica internazionale dei suoi tempi, Macao Online Casino Bonus senza deposito fedele. Con una produzione variegata che ha sfiorato i diversi stili artistici, Hockney ha lasciato una miriade di opere che hanno parlato del suo mondo personale con una vena creativa unica, come la pop art Innovative

L'artista britannico David Hockney , considerato una delle figure più influenti e rappresentative dell' arte contemporanea , è morto a 88 anni. Lo ha annunciato la sua agenzia.

Descrivendolo come 'una delle figure più importanti dell'arte contemporanea nel XX e XXI secolo', la portavoce Erica Bolton ha dichiarato in un comunicato che il pittore è 'morto serenamente nella sua casa' a Londra, un mese prima del suo 89° compleanno. Hockney lascia un'opera immensa e vibrante di colori, dai paesaggi verdeggianti della sua Inghilterra natale alle piscine turchesi della California.

Figura emblematica della pop art degli anni Sessanta, l'artista si è distinto per la capacità di rinnovarsi, padroneggiando le tecniche accademiche prima di abbracciare le nuove tecnologie, con le sue opere realizzate su iPad dopo i 70 anni. Un'inventiva straordinaria al centro della più grande mostra mai dedicata alla sua opera, realizzata nel 2025 alla Fondazione Louis Vuitton di Parigi, alla quale era riuscito a partecipare nonostante i problemi di salute.

Il trasferimento a Los Angeles, nel 1964, segnò una svolta decisiva: la luce della California, le piscine, i giardini e l'architettura modernista diventarono il soggetto delle sue opere più celebri, come 'A Bigger Splash' (1967) e 'Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)' (1972): quest'ultimo è stato venduto nel 2018 per 90 milioni di dollari, record d'asta per un'opera di un artista vivente. adduct





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