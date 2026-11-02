David Morales batte Smiley a Providence: crisi abitativa e vittoria socialista

David Morales sconfigge Brett Smiley alle primarie di Providence. Una vittoria elettorale guidata dalla crisi degli affitti e dall'organizzazione degli inquilini nella capitale del Rhode Island.

La notte fredda del 7 gennaio 2025 ha segnato una svolta decisiva per la storia politica di Providence. Mentre la città del Rhode Island registrava otto gradi sotto zero, il sindaco uscente Brett Smiley ha rifiutato l'apertura di un ricovero di emergenza per i senzatetto. Questa decisione ha spinto due consiglieri comunali a trasformare l'aula del consiglio cittadino in un dormitorio improvvisato. In quella sede sono arrivate coperte e pasti caldi per circa trenta persone che hanno trascorso la notte sulle panche. David Morales, giovane deputato dello stato, è rimasto insieme a loro, un'esperienza che gli ha fatto capire che la città necessitava di una nuova direzione amministrativa.

La vittoria storica nelle primarie del Partito Democratico

David Morales, un democratico socialista di 27 anni, ha sconfitto definitivamente Brett Smiley nelle primarie tenutesi il 9 settembre 2026. La campagna elettorale è stata caratterizzata da un divario economico significativo: l'attuale sindaco ha speso oltre 1,7 milioni di dollari, mentre lo sfidante ha raccolto circa 500.000 dollari. Nonostante lo squilibrio finanziario, Morales ha basato la sua strategia su migliaia di volontari che hanno bussato a decine di migliaia di porte. I temi principali discussi con gli elettori riguardavano le scuole, i trasporti e l'immigrazione, ma la questione dominante è stata senza dubbio l'accesso alle abitazioni. Il contesto locale era critico: tra il 2020 e il 2024, gli affitti mediani a Providence sono aumentati di oltre il 40 per cento.

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Esperienza personale e attivismo per il diritto alla casa

La lotta per il diritto alla casa non è solo un tema politico per Morales, ma fa parte della sua biografia personale. Cresciuto in California con sua madre, ha vissuto periodi di instabilità ospiti di amici e parenti. La sua famiglia ha ottenuto un alloggio popolare quando lui aveva dodici anni. Questa esperienza diretta lo ha avvicinato all'organizzazione politica attraverso Reclaim Rhode Island, un gruppo nato dopo la campagna presidenziale di Bernie Sanders del 2020. L'organizzazione ha iniziato a contattare gli inquilini della città per aiutare le comunità a trattare con i proprietari immobiliari. Le prime vertenze hanno incontrato difficoltà a causa delle ritorsioni dei proprietari e della paura diffusa tra gli inquilini.

Sconfitto il veto agli aumenti degli affitti del 4 per cento

Nonostante le iniziali difficoltà, Reclaim Rhode Island ha continuato il suo lavoro, portando gli abitanti alle audizioni parlamentari e sostenendo nuovi candidati politici. Durante questi incontri, una residente ha mostrato ai legislatori un sacchetto pieno di scaglie di vernice contenente piombo, cadute dalle pareti della sua abitazione. Poco dopo l'incontro, sono state approvate nuove misure legislative per proteggere gli inquilini. Lo scontro politico con Smiley si è acceso nell'aprile 2026, quando il consiglio comunale ha approvato un provvedimento che limitava al 4 per cento gli aumenti annui degli affitti per molti appartamenti. Il sindaco ha posto il veto a questa misura, sostenendo che avrebbe scoraggiato gli investimenti edilizi, un punto su cui Morales ha costruito gran parte della sua campagna elettorale.

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Il divario elettorale tra proprietari e inquilini negli Stati Uniti

La vittoria di Morales riflette una dinamica elettorale più ampia che vede gli inquilini meno rappresentati rispetto ai proprietari di casa. Nel 2024, quasi la metà delle famiglie statunitensi in affitto, pari a 22,7 milioni, spendeva più del 30 per cento del reddito per casa e utenze. Per 12,1 milioni di famiglie questa quota superava addirittura la metà del reddito disponibile. Le elezioni di metà mandato del 2022 hanno rivelato un forte divario di partecipazione: ha votato il 58,1 per cento dei cittadini proprietari di casa, contro il 36,5 per cento di chi viveva in affitto. Redditi mediamente più bassi e traslochi più frequenti spiegano in parte questa differenza, ma pesa anche la scarsa attenzione della politica tradizionale ai problemi degli inquilini.

Tendenze nazionali e nuovi modelli di rappresentanza politica

Studiosi come Aparna Raj, attivista per il diritto alla casa a Washington, hanno rilevato che nei collegi con candidati favorevoli a maggiori protezioni contro gli sfratti, il divario elettorale tende a ridursi. Questo cambiamento è visibile anche in altre città importanti. A New York, l'attivismo ha contribuito alla vittoria di Zohran Mamdani, che aveva promesso di congelare gli affitti. Dopo la sua vittoria, gli attivisti hanno continuato a mobilitarsi per far rispettare la promessa. Il 25 giugno, la commissione comunale che regola gli affitti ha deciso di congelare gli aumenti per circa un milione di appartamenti soggetti a un sistema di controllo dei canoni. La misura riguarda i contratti annuali o biennali che iniziano tra l'ottobre 2026 e il settembre 2027. L'organizzazione Run for Something segnala che più di un terzo dei 275 candidati appoggiati nel 2026 viveva in affitto, indicando un cambiamento strutturale nel modo in cui le persone cercano di entrare in politica facendo della casa un punto centrale del proprio programma.