David Walliams indicato dai media come oggetto di accuse sessuali

The Guardian e ITV News hanno identificato David Walliams come la figura che aveva tentato di bloccare la pubblicazione di accuse sessuali, da lui negate, minacciando il suicidio.

Martedì 10 novembre, i due gruppi mediatici The Guardian e ITV News hanno identificato il comico britannico e autore di best seller per bambini David Walliams come la figura di spicco che aveva cercato di impedire la pubblicazione di accuse di natura sessuale. Secondo le due testate, Walliams aveva sostenuto che si sarebbe tolto la vita qualora le accuse fossero state rese pubbliche. Walliams nega le accuse.

La richiesta di blocco era stata presentata contro The Guardian e contro l'emittente ITN, che produce ITV News. Il tentativo di bloccare la pubblicazione è stato respinto dall'Alta Corte di Londra il 3 novembre, mentre la scadenza entro cui Walliams poteva presentare ricorso era fissata al 9 novembre.

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Motivazioni della richiesta di blocco e decisione dell'Alta Corte

L'Alta Corte di Londra ha respinto la richiesta di ingiunzione presentata contro The Guardian e ITN, la società che produce ITV News. La domanda si basava sul diritto alla vita di Walliams e sul diritto a essere protetto da trattamenti inumani o degradanti, e non sul più consueto diritto alla privacy.

Nel riassunto della sentenza, il giudice Matthew Nicklin ha stabilito che Walliams soffre di una vulnerabilità psichiatrica seria e di lunga data, con un rischio di suicidio elevato indipendentemente dalla pubblicazione. Nicklin ha anche riconosciuto che la pubblicazione avrebbe potuto costituire un rischio per la vita di Walliams, pur precisando che il suicidio non era inevitabile.

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Le posizioni di Walliams, dei giornalisti e dei servizi di salute mentale

Secondo The Guardian, Walliams aveva inviato una lettera personale ai giornalisti che stavano conducendo l'inchiesta, negando di aver abusato della propria posizione di potere. Nella lettera, Walliams ammetteva di essersi comportato in modo sconsiderato con alcune persone con cui aveva avuto rapporti sessuali occasionali, ma sosteneva che abusare del potere della celebrità fosse un'altra cosa e che non l'avesse mai fatto.

Gli avvocati di Walliams hanno riferito all'Alta Corte, in ottobre, che l'autore aveva manifestato il desiderio di togliersi la vita dopo la richiesta di risposta ricevuta a maggio, e che a luglio aveva tentato il suicidio. Secondo i legali, la vergogna legata a un trauma infantile radicato e il timore di un processo mediatico rendevano molto probabile il suicidio. Nicklin ha però affermato che la responsabilità di proteggere Walliams spettava ai servizi di salute mentale che lo seguivano, e non al tribunale.

Il quotidiano The Guardian ha riferito che più donne hanno accusato Walliams di aver abusato del proprio potere e della propria posizione di celebrità per adescarle a fini sessuali quando erano adolescenti o giovani donne. Reuters non è stata in grado di confermare in modo indipendente le accuse, e un avvocato di Walliams non ha risposto alle richieste di commento ripetutamente inviate dall'agenzia.

Carriera di Walliams e conseguenze per l'editoria e la televisione

Walliams è diventato noto in televisione all'inizio degli anni Duemila insieme al partner creativo Matt Lucas, con la serie di sketch comici Little Britain, prima di avviare una carriera come autore per l'infanzia con libri come The Boy in the Dress e Gangsta Granny. Ha venduto più di 60 milioni di libri.

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Walliams ha poi partecipato a Britain's Got Talent, da cui è uscito nel 2022 dopo che alcune sue osservazioni fatte durante il programma sono state divulgate. In seguito si è scusato per i commenti irrispettosi rivolti ai concorrenti. Nel dicembre 2025, la casa editrice HarperCollins UK ha interrotto il rapporto con l'autore dopo che il Daily Telegraph aveva riferito che la società aveva indagato su accuse di molestie nei confronti di alcune sue giovani dipendenti. HarperCollins UK ha dichiarato di aver deciso, sotto la guida del nuovo amministratore delegato, di non pubblicare alcun nuovo titolo di David Walliams. Un portavoce di Walliams ha affermato che l'autore ha negato con forza di essersi comportato in modo inappropriato e che HarperCollins non lo aveva mai informato delle accuse.