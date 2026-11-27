L'Italia affronta la Cechia nella semifinale di Coppa Davis 2026 a Bologna il 27 novembre. Ecco orari, canali TV e streaming per seguire la partita decisiva.

La squadra italiana di Coppa Davis, guidata da Davide Volandri, ha conquistato la quinta semifinale consecutiva superando la Corea del Sud dopo una gara combattuta che ha richiesto il doppio delle partite. L'Italia si giocherà ora il diritto di accedere alla finale del torneo contro la Cechia, un confronto che si svolgerà a Bologna il venerdì 27 novembre 2026. Questo risultato permette agli Azzurri di confermarsi come una delle formazioni più costanti ed efficaci del circuito internazionale.

Dettagli della qualificazione contro la Corea

I giocatori italiani hanno faticato più del previsto per assicurarsi il passaggio del turno contro la nazionale coreana, finendo per disputare la terza e ultima partita decisiva. La vittoria finale che ha garantito il passaggio alle semifinali è arrivata grazie a due giocatori che hanno sconfitto gli avversari in due set ciascuno, chiudendo i conti della serie con autorevolezza dopo gli altri incontri.

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Prima di questa fase decisiva, Lorenzo Musetti aveva già assicurato un punto cruciale vincendo in due set la sua partita di singolare. Al contrario, Flavio Cobolli ha subito una sconfitta che ha costretto la squadra a giocare il doppio: il tennista italiano è crollato in tre set contro Kwon, rendendo necessaria la vittoria nel match decisivo per evitare l'eliminazione e proseguire l'ambizioso cammino.

Posizioni e ruoli dei contendenti

La squadra italiana si prepara a incontrare la Cechia, una delle avversarie storiche e temute nel panorama del tennis mondiale. Il bilancio storico tra le due nazionali vede un equilibrio perfetto, con un tie vinto a testa nei due precedenti incontri diretti. Nel dettaglio, i due team si sono alternati nelle vittorie, con un totale di cinque incontri conquistati dall'Italia e altrettanti dalla Cechia.

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Questa parità storica rende la prossima sfida una prova di forza fondamentale per entrambe le compagini. La presenza di giocatori affermati in entrambi gli schieramenti suggerisce che la partita non sarà semplicemente una formalità, ma un confronto tattico e tecnico di alto livello. La squadra guidata da Volandri dovrà dimostrare di poter gestire la pressione di una semifinale così delicata.

Impatto e prossimi passi per gli Azzurri

L'Italia tornerà in campo a Bologna per affrontare la semifinale di Coppa Davis 2026 contro la Cechia, confermando la città emiliana come teatro della prossima importante sfida. Il primo match di singolare è programmato per le ore 16:00 di venerdì 27 novembre 2026, creando un appuntamento fisso per tutti gli appassionati del circuito. Questa data segna un momento cruciale nella preparazione della squadra in vista di una potenziale finale.

Per seguire le partite della Coppa Davis 2026, le trasmissioni in Italia sono disponibili in diretta televisiva in chiaro su Supertennis, identificato come canale 64 DT. Inoltre, la piattaforma streaming SuperTennis+ assicura la copertura completa delle gare in modo digitale e flessibile per gli utenti che preferiscono questa modalità di fruizione dei contenuti.

Dalla semifinale in poi, le partite dell'Italia diventano ulteriormente accessibili anche sulla televisione generalista, trasmesse in diretta tv sui canali Rai. Parallelamente, la piattaforma RaiPlay garantirà la possibilità di seguire gli eventi in streaming, ampliando notevolmente il pubblico potenziale che può partecipare a questo momento sportivo di rilevanza nazionale. Gli aggiornamenti in tempo reale saranno inoltre disponibili sul sito dedicato.

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La storia recente tra Italia e Cechia, con il primo turno del Gruppo Mondiale vinto dalla Cechia con il punteggio di 4-1 nel 2012, aggiunge un ulteriore strato di motivazione per la squadra italiana. Riscattare quella sconfitta storica e dimostrare la coesione del gruppo attuale sarà l'obiettivo primario del tecnico Davide Volandri e del suo staff tecnico.